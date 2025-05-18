Чоловік на Одещині поширював заклики проти мобілізації в Telegram

Поліцейська бере відбитки пальців у підозрюваного. Фото ілюстративне: Нацполіція

На Одещині чоловік закликав ігнорувати мобілізаційні повістки. Він поширював інструкції, як уникати спілкування з військовими комісарами, а також дискредитував роботу центрів комплектування. Його судили за статтею про перешкоджання ЗСУ.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Давав поради, як уникнути мобілізації

Слідчі з’ясували, що на початку 2024 року чоловік з селища Затока вирішив публічно виступити проти мобілізації. Для цього створив у Telegram окремий канал. У своїх дописах він радив людям не виходити з маршруток, коли до них підходять представники ТЦК, не підписувати жодних документів і "пасивно чинити опір", якщо намагаються затримати.

9 та 24 січня, а також 13 і 14 травня 2024 року він публікував нові повідомлення з порадами, як уникнути мобілізації. У кожному з них були десятки вподобань і понад тисячу переглядів. У дописах він стверджував, що дії військових — незаконні, і що вони не мають права вручати повістки без рішення суду. Також він прямо заявляв, що не збирається "захищати державу", бо не вважає це своїм обов’язком.

У повідомленнях були й заклики фіксувати на відео вручення повісток, не реагувати на прохання військових і навіть симулювати проблеми зі здоров’ям, щоби уникнути мобілізації.

Яке покарання за заклики

Зараз чоловіка підозрюють в умисному перешкоджання діяльності ЗСУ в особливий період. Йому загрожувало до 5 років позбавлення волі. Проте судді встановили чоловіку іспитовий строк тривалістю 2 роки.

Нагадаємо, в Одеській області судили чоловіка, який відмовився йти до армії під час загальної мобілізації, посилаючись на релігійні переконання. Також ми писали, що на Одещині біля магазину сталася суперечка між цивільним та військовим, яка згодом переросла у справжнє переслідування з порізаними шинами.