Ухилення від мобілізації через релігійні переконання — вирок

Військові перевіряють документи у цивільного. Фото ілюстративне: armyinform

В Одеській області судили чоловіка, який відмовився йти до армії під час загальної мобілізації, посилаючись на релігійні переконання. Обвинувачений є прихильником свідків Єгови та стверджує, що військова служба суперечить його вірі. Попри це, суд визнав його дії ухиленням від мобілізації.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Не пішов служити, бо віра забороняє

Відомо, що мешканець Одеської області, уродженець міста Армавір (РФ), громадянин України, був визнаний придатним до військової служби за станом здоров'я після проходження військово-лікарської комісії. Йому було вручено повістку з вимогою з’явитися 25 жовтня 2024 року до центру комплектування для мобілізації.

Проте чоловік відмовився прибути до військової частини, пояснюючи це своїми релігійними переконаннями. За його словами, він є охрещеним свідком Єгови з 2014 року та не може служити у війську, носити форму, отримувати платню військового й тим більше складати присягу. Він повідомив, що бажає служити державі лише в цивільний спосіб — зокрема, надаючи духовну підтримку, проводячи релігійні зібрання та проголошуючи проповіді.

У липні 2024 року обвинувачений кілька разів особисто подавав заяви до територіального центру комплектування та місцевої ради із проханням замінити військову службу на альтернативну. Проте у зв’язку з воєнним станом, що діє в Україні з 24 лютого 2022 року, такої заміни не передбачено.

Яке покарання за відмову від служби

На суді обвинувачений свою вину не визнав, наполягаючи на щирості своїх релігійних переконань. Він надав довідки, які підтверджують його належність до релігійної організації. Водночас як встановив суд, статут Свідків Єгови не містить прямої заборони щодо проходження військової служби чи носіння зброї.

Представники військкомату повідомили, що чоловік був попереджений про кримінальну відповідальність, відмовився від підпису при отриманні бойової повістки та наголошував, що служити не буде через релігію.

У підсумку суд дійшов висновку, що чоловік свідомо ухилився від призову під час мобілізації, порушивши Конституцію та Закон "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію". Йому призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Вінницькій області свідок Єгови отримав дві повістки до територіального центру комплектування, однак ухилився від мобілізації через "релігійні переконання". Також ми писали, що у Черкаській області чоловік, якому двічі виписували повістки, ухилився від мобілізації.