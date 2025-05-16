Мешканця Одещини судили за неявку до частини ЗСУ за повісткою від ТЦК - який вирок

ТЦК на блокпосту. Фото ілюстративне: ГУНП

Мешканець Одещини не з’явився за повісткою для проходження військової служби. Однак згодом, під час поїздки із сином в автобусі, він потрапив до співробітників ТЦК на одному з блокпостів.

Про це Новини.LIVE з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Мешканець села Лісне Тарутинського району Одеської області отримав повістку про відправку до військової частини, у якій власноруч розписався. Однак до місця проходження служби він так і не з’явився. Через 4 місяці фігурант їхав зі своїм неповнолітнім сином з роботи та був зупинений не блокпості. Там чоловіка висадили та відправили до відділку ТЦК.

Що вирішив суд

Чоловіка визнали винним за ст.336 КК України (ухилення від мобілізації). Суд прирік його до 1 року обмеження волі та наклав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до вступу вироку в силу.

Нагадаємо, нщеодавно ми писали про військового який вкрав телефон. А також про службовця, якого судили за психотропи.