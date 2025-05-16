Государство выделит Одесской области субвенцию на закупку автобусов для школ - Кабинет министров Украины

Школьный автобус. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В 2025 году Одесский областной бюджет получит 44 млн 935 тыс. грн из государственного бюджета на приобретение школьных автобусов. Однако громадам тоже придется "скинуться" на эти транспортные средства.

Об этом Новини.LIVE узнали из Постановления Кабинета Министров Украины № 482.

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Субвенция на автобусы

Государственная субвенция местным бюджетам предусматривает приобретение автобусов, в том числе — специально оборудованных для перевозки детей с особыми образовательными потребностями. Средства получат школы, которые подпадают под следующие критерии:

В которых не менее 100 учеников.

Наличие укрытия, соответствующего ДБН.

Организация обучения в очной или смешанной форме.

Приоритет предоставляется:

школам, где автобусы уничтожены или переданы военным;

школам, которые обслуживают детей из населенных пунктов, где школы разрушены или повреждены;

опорным школам (200+ учеников) или школам, которые будут реорганизованы в 2025 году;

школам, где учатся дети с особыми образовательными потребностями.

Однако государство требует софинансирования, поэтому от 5 до 30% средств на автобусы (в зависимости от налогоспособности) придется выделить из местных бюджетов. Кроме того, эти деньги от громад должны быть направлены наперед.

Другие требования

Местные общины для получения субвенции также должны выполнить определенные требования:

Подготовить гарантийное письмо (о софинансировании и целевом использовании).

Уточнить количество учеников, форму обучения, наличие укрытия.

Если громада не является распорядителем субвенции — согласовать участие с Одесской ОВА (которая может закупать автобусы централизованно).

Кроме того, в закупленных автобусах должны быть по 2 места для детей с инвалидностью, для кресел колесных и для тех, кто сопровождает маломобильных лиц.

Напомним, еще недавно мы писали о том, когда гуманитарные автобусы выйдут на маршруты. А также о том, как мужчина не пропустил авто на дороге.