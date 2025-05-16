Медики швидкої на Одещині працюють без виходних - створили петиції про підвищення зарплат

Карета швидкої. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Медики швидкої допомоги з Одещини створили електронну петицію щодо підвищення їм заробітних плат. Бригад в регіоні не вистачає, через що ці люди повинні "за копійки" рятувати життя майже без вихідних.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з петиції медиків.

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Сьогодні в регіоні працює дуже мало бригад швидкої допомоги. Часто медикам оперативно доводиться виходити на роботу добу через добу через брак кадрів. У бригаді найчастіше лише водій та фельдшер (або лікар), серед яких більше половини — жінки. Йдучи на виклик, вони несуть на собі 25 кг обладнання (кардіограф та укладання з медикаментами), а в разі потреби й зносять хворого в машину для госпіталізації до лікарні. При цьому заробітні плати залишаються дуже низькими.

Наразі створена медиками петиція набрала вже 16 803 підписи, однак для того щоб її розглянув Кабінет міністрів України їх повинно бути 25 000.

Петиція медиків. Фото: скриншот

Поставити свій підпис під петицією може будь-який громадянин України за посиланням.

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