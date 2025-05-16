Медики скорой в Одесской области работают без выходных - создали петиции о повышении зарплат

Карета скорой помощи. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Медики скорой помощи из Одесской области создали электронную петицию о повышении им заработных плат. Бригад в регионе не хватает, из-за чего эти люди должны "за копейки" спасать жизни почти без выходных.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из петиции медиков.

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Сегодня в регионе работает очень мало бригад скорой помощи. Часто медикам оперативно приходится выходить на работу сутки через сутки из-за нехватки кадров. В бригаде чаще всего только водитель и фельдшер (или врач), среди которых больше половины — женщины. Идя на вызов, они несут на себе 25 кг оборудования (кардиограф и укладки с медикаментами), а в случае необходимости и сносят больного в машину для дальнейшей госпитализации. При этом заработные платы остаются очень низкими.

Сейчас созданная медиками петиция набрала уже 16 803 подписи, однако для того чтобы ее рассмотрел Кабинет министров Украины их должно быть 25 000.

Петиция медиков. Фото: скриншот

Поставить свою подпись под петицией может любой гражданин Украины по ссылке.

Напомним, недавно мы писали о вспышке кишечной инфекции в школе в Одесской области. А также о предупреждении врачей относительно спреев для носа.