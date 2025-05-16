Вспышка кишечной инфекции в школе в Одесской области - детей отравили в пищеблоке

Дети в столовой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Ученики Бросковской школы в Измаильском районе Одесской области массово заболели острой кишечной норовирусной инфекцией. Проверка заведения выяснила причину — несоблюдение санитарно-гигиенического режима в пищеблоке.

Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области.

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Кишечная инфекция в школе

В школе в селе Броска Одесской области острой кишечной инфекцией заболели 24 человека, из них 23 ребенка в возрасте до 15 лет. Пятеро подростков были госпитализированы, остальные лечатся амбулаторно. По результатам расследования установлено, что возникновение вспышки обусловлено несоблюдением санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов в пищеблоке.

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"Руководству заведения предоставлены предложения по устранению нарушений законодательства, направлено письмо в адрес органов власти. Проведена работа с работниками пищеблока образовательного учреждения по соблюдению правил личной гигиены и гигиены обращения с пищевыми продуктами с целью профилактики кишечных инфекций и пищевых отравлений",— говорится в сообщении Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области.

Что известно о норовирусной инфекции

Норовирусная инфекция — острое инфекционное заболевание, которое вызывает вирус Норфолк. Она является очень заразной. Вирус может попасть в организм через воду или пищу, которую приготовили не соблюдая правила обработки и личной гигиены. Обычно передается через нарезки готовой продукции, фруктовые или овощные салаты, грязную посуду, и блюда, не обработанные термически.

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Симптомы норовирусной инфекции

Норовирусная инфекция имеет следующие симптомы: тошнота, рвота, боль в желудке или спазмы, диарея, плохое самочувствие, температура выше 37. Через 12-48 часов после заражения появляется боль в мышцах и длится от 1 до 3 дней. В основном больные не нуждаются в специфическом лечении. Самое главное — отдыхать и пить много жидкости, чтобы избежать обезвоживания. Выздоровление наступает уже через несколько дней.

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