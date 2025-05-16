Спалах кишкової інфекції в школі на Одещині - дітей отруїли у харчоблоці

Діти у столовій. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Учні Бросківської школи в Ізмаїльському районі Одеської області масово захворіли на гостру кишкову норовірусну інфекцію. Перевірка закладу з'ясувало причину — недотримання санітарно-гігієнічного режиму у харчоблоці.

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області.

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Кишкова інфекція у школі

У школі в селі Броска на Одещині на гостру кишкову інфекцію захворіло 24 особи, з них 23 дитини віком до 15 років. П'ятеро підлітків були госпіталізовані, інші лікуються амбулаторно. За результатами розслідування встановлено, що виникнення спалаху обумовлено недотриманням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів у харчоблоці.

"Керівництву закладу надано пропозиції щодо усуненню порушень законодавства, направлено лист на адресу органів влади. Проведено роботу з працівниками харчоблоку освітнього закладу щодо дотримання правил особистої гігієни та гігієни поводження з харчовими продуктами з метою профілактики кишкових інфекцій та харчових отруєнь", — йдеться у повідомленні Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області.

Що відомо про норовірусну інфекцію

Норовірусна інфекція — гостре інфекційне захворювання, яке спричиняє вірус Норфолк. Вона є дуже заразною. Вірус може потрапити в організм через воду або їжу, яку приготували не дотримуючись правил обробки та особистої гігієни. Зазвичай передається через нарізки готової продукції, фруктові або овочеві салати, брудний посуд, та страви, що не оброблені термічно.

Симптоми норовірусної інфекції

Норовірусна інфекція має наступні симптоми: нудоту, блювання, біль у шлунку або спазми, діарею, погане самопочуття, температура вище 37. Через 12-48 годин після зараження з'являється біль у м'язах та триває від 1 до 3 днів. Переважно хворі не потребують специфічного лікування. Найголовніше — відпочивати й пити багато рідини, щоб уникнути зневоднення. Одужання настає вже через кілька днів.

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