Держава виділить Одещині субвенцію на закупівлю автобусів для шкіл - Кабінет міністрів України

Шкільний автобус. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У 2025 році Одеський обласний бюджет отримає 44 млн 935 тис. грн з державного бюджету на придбання шкільних автобусів. Однак громадам теж доведеться "скинутись" на ці транспортні засоби.

Про це Новини.LIVE дізналися з Постанови Кабінету Міністрів України № 482.

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Субвенція на автобуси

Державна субвенція місцевим бюджетам передбачає придбання автобусів, у тому числі – спеціально обладнаних для перевезення дітей з особливими освітніми потребами. Кошти отримають школи, які підпадають під наступні критерії:

Мають не менше ніж 100 учнів.

Наявність укриття, що відповідає ДБН.

Організація навчання в очній або змішаній формі.

Пріоритет надається:

школам, де автобуси знищено або передано військовим;

школам, які обслуговують дітей з населених пунктів, де школи зруйновані або пошкоджені;

опорним школам (200+ учнів) або школам, які будуть реорганізовані у 2025 році;

школам, де навчаються діти з особливими освітніми потребами.

Однак держава вимагає співфінансування, тому від 5 до 30% коштів на автобуси (в залежності від податкоспроможності) доведеться виділити з місцевих бюджетів. Крім того, ці гроші від громад мають бути спрмовані наперед.

Інші вимоги

Місцеві громади для отримання субвенції також мають виконати певні вимоги:

Підготувати гарантійний лист (про співфінансування і цільове використання).

Уточнити кількість учнів, форму навчання, наявність укриття.

Якщо громада не є розпорядником субвенції – узгодити участь з Одеською ОВА (яка може закуповувати автобуси централізовано).

Крім того, в закуплених автобусах мають бути по 2 місця для дітей з інвалідністю, для крісел колісних та для тих, хто супроводжує маломобільних осіб.

Нагадаємо, нщеодавно ми писали про те, коли гуманітарні автобуси вийдуть на маршрути. А також про те, як чоловік не пропустив авто на дорозі.