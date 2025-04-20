ДТП на Одещині: чоловік не пропустив автобус, загинула жінка

Поліцейська оформлює протокол. Фото ілюстративне: Нацполіція

Трагічна ДТП на трасі Одеса-Рені закінчилася смертю жінки. Її чоловік, керуючи легковиком, не надав перевагу рейсовому автобусу. Водій отримав тілесні ушкодження, а пасажири автобуса не постраждали. Наразі порушника відправили на лаву підсудних.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

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ДТП на трасі Одеса-Рені

За їхньою інформацією, у Білгород-Дністровському районі Одеської області завершено досудове розслідування дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася в січні цього року. Поліція повідомила про передачу до суду обвинувального акта щодо 48-річного жителя Старокозацької громади, який став винуватцем фатального зіткнення.

За даними слідства, вдень на трасі Одеса-Рені водій легковика, здійснюючи поворот з головної дороги на другорядну, не дотримався правил дорожнього руху. Чоловік не переконався в безпеці маневру й не пропустив зустрічний рейсовий автобус, який рухався за всіма правилами та мав перевагу.

Внаслідок сильного удару на місці загинула його 48-річна дружина, що сиділа на пасажирському сидінні. Сам водій отримав серйозні травми — зокрема переломи ребер, і був госпіталізований. Пасажири та водій автобуса, на щастя, не постраждали. Медичне обстеження підтвердило, що обидва кермувальники були тверезі.

Яке покарання за смертельне ДТП

Після проведення судових експертиз та збору доказів, слідчі висунули обвинувачення водієві легкового авто. Йому інкримінують порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі людини. Тепер чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі, а також — заборона керування транспортними засобами.

Справу розглядатиме суд, а підтримку обвинувачення здійснюватиме Білгород-Дністровська окружна прокуратура.

Нагадаємо, в Одесі офіцер військової частини, рухаючись уночі проспектом Шевченка, збив пішохода і зник з місця ДТП. Також ми писали, що у Львівській області судили водія, який збив мотоцикліста на смерть.