ДТП в Одесской области: мужчина не пропустил автобус, погибла женщина

Полицейская оформляет протокол. Фото иллюстративное: Нацполиция

Трагическое ДТП на трассе Одесса-Рени закончилось смертью женщины. Ее муж, управляя легковушкой, не предоставил преимущество рейсовому автобусу. Водитель получил телесные повреждения, а пассажиры автобуса не пострадали. Сейчас нарушителя отправили на скамью подсудимых.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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ДТП на трассе Одесса-Рени

По их информации, в Белгород-Днестровском районе Одесской области завершено досудебное расследование дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в январе этого года. Полиция сообщила о передаче в суд обвинительного акта в отношении 48-летнего жителя Староказацкой громады, который стал виновником рокового столкновения.

По данным следствия, днем на трассе Одесса-Рени водитель легковушки, осуществляя поворот с главной дороги на второстепенную, не придерживался правил дорожного движения. Мужчина не убедился в безопасности маневра и не пропустил встречный рейсовый автобус, который двигался по всем правилам и имел преимущество.

В результате сильного удара на месте погибла его 48-летняя жена, сидевшая на пассажирском сиденье. Сам водитель получил серьезные травмы, в частности, переломы ребер, и был госпитализирован. Пассажиры и водитель автобуса, к счастью, не пострадали. Медицинское обследование подтвердило, что оба водителя были трезвы.

Какое наказание за смертельное ДТП

После проведения судебных экспертиз и сбора доказательств следователи предъявили обвинение водителю легкового авто. Ему инкриминируют нарушение правил дорожного движения, что привело к гибели человека. Теперь мужчине грозит до восьми лет лишения свободы, а также запрет управления транспортными средствами.

Дело будет рассматривать суд, а поддержку обвинения будет осуществлять Белгород-Днестровская окружная прокуратура.

Напомним, в Одессе офицер воинской части, двигаясь ночью по проспекту Шевченко, сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Также мы писали, что во Львовской области судили водителя, который сбил мотоциклиста насмерть.