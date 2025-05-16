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Главная Одесса Получил повестку, но в ТЦК не пришел — решение суда на Одесчине

Получил повестку, но в ТЦК не пришел — решение суда на Одесчине

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Дата публикации 16 мая 2025 21:51
Жителя Одесской области судили за неявку в часть ВСУ по повестке от ТЦК - какой приговор
ТЦК на блокпосту. Фото иллюстративное: ГУНП

Житель Одесской области не явился по повестке для прохождения военной службы. Однако впоследствии, во время поездки с сыном в автобусе, он попал к сотрудникам ТЦК на одном из блокпостов.

Об этом Новини.LIVE из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Житель села Лесное Тарутинского района Одесской области получил повестку об отправке в воинскую часть, в которой собственноручно расписался. Однако к месту прохождения службы он так и не явился. Через 4 месяца фигурант ехал со своим несовершеннолетним сыном с работы и был остановлен не блокпосту. Там мужчину высадили и отправили в отделение ТЦК.

Что решил суд

Мужчину признали виновным по ст.336 УК Украины (уклонение от мобилизации). Суд приговорил его от 1 году ограничения свободы и наложил меру пресечения в виде ночного домашнего ареста до вступления приговора в силу.

Напомним, нщеодавно мы писали о военном который украл телефон. А также о служащем, которого судили за психотропы.

Одесса суд Новости Одессы мобилизация ТЦК и СП
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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