Уклонение от мобилизации по религиозным убеждениям - приговор

Военные проверяют документы у гражданского. Фото иллюстративное: armyinform

В Одесской области судили мужчину, который отказался идти в армию во время всеобщей мобилизации, ссылаясь на религиозные убеждения. Обвиняемый является сторонником свидетелей Иеговы и утверждает, что военная служба противоречит его вере. Несмотря на это, суд признал его действия уклонением от мобилизации.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Не пошел служить, потому что вера запрещает

Известно, что житель Одесской области, уроженец города Армавир (РФ), гражданин Украины, был признан годным к военной службе по состоянию здоровья после прохождения военно-врачебной комиссии. Ему была вручена повестка с требованием явиться 25 октября 2024 года в центр комплектования для мобилизации.

Однако мужчина отказался прибыть в воинскую часть, мотивируя это своими религиозными убеждениями. По его словам, он является крещеным свидетелем Иеговы с 2014 года и не может служить в армии, носить форму, получать зарплату военного и тем более принимать присягу. Он сообщил, что желает служить государству только гражданским способом — в частности, оказывая духовную поддержку, проводя религиозные собрания и провозглашая проповеди.

В июле 2024 года обвиняемый несколько раз лично подавал заявления в территориальный центр комплектования и местный совет с просьбой заменить военную службу на альтернативную. Однако в связи с военным положением, действующим в Украине с 24 февраля 2022 года, такой замены не предусмотрено.

Какое наказание за отказ от службы

На суде обвиняемый свою вину не признал, настаивая на искренности своих религиозных убеждений. Он предоставил справки, подтверждающие его принадлежность к религиозной организации. В то же время, как установил суд, устав Свидетелей Иеговы не содержит прямого запрета на прохождение военной службы или ношение оружия.

Представители военкомата сообщили, что мужчина был предупрежден об уголовной ответственности, отказался от подписи при получении боевой повестки и отмечал, что служить не будет из-за религии.

В итоге суд пришел к выводу, что мужчина сознательно уклонился от призыва по мобилизации, нарушив Конституцию и Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, в Винницкой области свидетель Иеговы получил две повестки в территориальный центр комплектования, однако уклонился от мобилизации из-за "религиозных убеждений". Также мы писали, что в Черкасской области мужчина, которому дважды выписывали повестки, уклонился от мобилизации.