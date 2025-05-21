Побив ножем та залив балончиком - різанина в одеській маршрутці

Затриманий з поліцією. Фото: Головне управління Націонлаьної поліції в Одеській області

В одеській маршрутці між чоловіками спалахнув конфлікт, в результаті якого один пасажир кілька разів вдарив іншого ножем та залив його перцовим балончиком. Нападника затримано, йому загрожує до 8 років ув'язнення.

Про це повідомляє Головне управління Націонлаьної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

За даними слідства, нетверезий 38-річний одесит прискіпувався до людей в маршрутці, нецензурно лаявся та поводився досить агресивно. 55-річний пасажир зробив чоловіку зауваження, за що той розпилив йому в обличчя газ із балончика та вдарив кілька разів ножем. Медики "швидкої" доправили постраждалого до лікарні з двома колото-різаними ранами грудної клітки і плеча. Поліцейські затримали правопорушника та вилучили холодну зброю з газовим балончиком, які скерували на експертизу.

Речові докази. Фото: Головне управління Націонлаьної поліції в Одеській області

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тілесне ушкодження, яке небезпечне для життя) Йому загрожує позбавлення волі строком до восьми років.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про сімейне застілля, яке закінчилось різаниною. А також про мешканців Одещини, які вибивали пенсію в літньої жінки.