Жителька Одещини вдарила сина ножем у груди та пробила легені

Підозрювана за поліцією. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Мешканка Одещини посварилася зі своїм неповнолітнім сином та пробила йому ножем грудну клітину. Підлітка ушпиталили до лікарні, а жінці загрожує до восьми років позбавлення волі.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

За даними слідства, в одному з населених пунктів Теплицької громади між нетверезою 50-річною жінкою та її 17-річним сином виник побутовий конфлікт. У ході сварки мати схопила зі столу кухонний ніж і нанесла удар хлопцеві у груди. "Швидку" потерпілому викликав батько. Лікарі госпіталізували юнака із проникаючою раною грудної клітки та пошкодженням легені. З місця події поліцейські вилучили холодну зброю, яку скерували на експертизу. Підозрювану затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Вилучений ніж. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Яке покарання загрожує

Жінці повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння). Їй загрожує до восьми років позбавлення волі. Суд обрав фігурантці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про конфлікт в одеській маршрутці, який закінчився різаниною. А також про застілля, під час якого вдарили ножем власника оселі.