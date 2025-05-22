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Головна Одеса На Одещині мати підрізала 17-річного сина — що їй загрожує

На Одещині мати підрізала 17-річного сина — що їй загрожує

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Дата публікації: 22 травня 2025 15:27
Жителька Одещини вдарила сина ножем у груди та пробила легені
Підозрювана за поліцією. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Мешканка Одещини посварилася зі своїм неповнолітнім сином та пробила йому ножем грудну клітину. Підлітка ушпиталили до лікарні, а жінці загрожує до восьми років позбавлення волі.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

За даними слідства, в одному з населених пунктів Теплицької громади між нетверезою 50-річною жінкою та її 17-річним сином виник побутовий конфлікт. У ході сварки мати схопила зі столу кухонний ніж і нанесла удар хлопцеві у груди. "Швидку" потерпілому викликав батько. Лікарі госпіталізували юнака із проникаючою раною грудної клітки та пошкодженням легені. З місця події поліцейські вилучили холодну зброю, яку скерували на експертизу. Підозрювану затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

поліцейські затримали жительку болградського району, яка спричинила тяжке тілесне ушкодження неповнолітньому синові
Вилучений ніж. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Яке покарання загрожує

Жінці повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння). Їй загрожує до восьми років позбавлення волі. Суд обрав фігурантці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про конфлікт в одеській маршрутці, який закінчився різаниною. А також про застілля, під час якого вдарили ножем власника оселі.

Одеса різанина Одеська область Новини Одеси Нацполіція
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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