Жительница Одесской области ударила сына ножом в грудь и пробила легкие

Подозреваемая за полицией. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Жительница Одесской области поссорилась со своим несовершеннолетним сыном и пробила ему ножом грудную клетку. Подростка госпитализировали в больницу, а женщине грозит до восьми лет лишения свободы.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

По данным следствия, в одном из населенных пунктов Теплицкой громады между нетрезвой 50-летней женщиной и ее 17-летним сыном возник бытовой конфликт. В ходе ссоры мать схватила со стола кухонный нож и нанесла удар парню в грудь. "Скорую" пострадавшему вызвал отец. Врачи госпитализировали юношу с проникающей раной грудной клетки и повреждением легкого. С места происшествия полицейские изъяли холодное оружие, которое направили на экспертизу. Подозреваемую задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Изъятый нож. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Какое наказание грозит

Женщине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения). Ей грозит до восьми лет лишения свободы. Суд избрал фигурантке меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, недавно мы писали о конфликте в одесской маршрутке, который закончился поножовщиной. А также о застолье, во время которого ударили ножом владельца дома.