Жительница Одесской области ударила сына ножом в грудь и пробила легкие

На Одесчине мать подрезала 17-летнего сына — что ей грозит
Жительница Одесской области поссорилась со своим несовершеннолетним сыном и пробила ему ножом грудную клетку. Подростка госпитализировали в больницу, а женщине грозит до восьми лет лишения свободы.
Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.
Подробности дела
По данным следствия, в одном из населенных пунктов Теплицкой громады между нетрезвой 50-летней женщиной и ее 17-летним сыном возник бытовой конфликт. В ходе ссоры мать схватила со стола кухонный нож и нанесла удар парню в грудь. "Скорую" пострадавшему вызвал отец. Врачи госпитализировали юношу с проникающей раной грудной клетки и повреждением легкого. С места происшествия полицейские изъяли холодное оружие, которое направили на экспертизу. Подозреваемую задержали и поместили в изолятор временного содержания.
Какое наказание грозит
Женщине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения). Ей грозит до восьми лет лишения свободы. Суд избрал фигурантке меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, недавно мы писали о конфликте в одесской маршрутке, который закончился поножовщиной. А также о застолье, во время которого ударили ножом владельца дома.
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