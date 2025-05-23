Конфликт из-за алкоголя в Одессе закончился поножовщиной — женщина убила мужчину ножом

Подозреваемая возле суда. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Одесситка ударила ножом своего сожителя за то, что он запретил ей употреблять алкоголь. Пострадавший от полученного повреждения скончался в больнице, а женщине грозит 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

Трагедия произошла в одной из квартир на проспекте Шевченко. По данным следствия, 45-летний мужчина, вернулся домой навеселе, застал за рюмкой свою девушку и запретил ей употреблять алкоголь. В ответ на это возмущенная одесситка схватила нож и ударила им сожителя. После содеянного подозреваемая пошла спать, как будто ничего и не произошло. А пострадавший через несколько часов позвонил в скорую. Врачи госпитализировали его с проникающим ножевым ранением живота и сообщили о пациенте полицию. К сожалению, на следующий день мужчина скончался в больнице. Точную причину смерти будет устанавливать судебно-медицинская экспертиза.



Нападающую полицейские обнаружили по месту жительства и задержали, после чего она призналась в содеянном. На месте убийства правоохранители изъяли нож, который направили на экспертизу.

Какое наказание грозит

Фигурантке сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего. Женщине грозит до 10-ти лет лишения свободы. Сейчас она находится под стражей.

Напомним, недавно мы писали о матери, которая подрезала своего 17-летнего сына. А также о конфликте в одесской маршрутке, который закончился ножевым боем.