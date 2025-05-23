Нові дрони РФ - випробування під час атаки на Одещину

Дрон РФ. Фото: Олександр Коваленко в соцмережі

Під час ранкової атаки на Одещину росіяни могли проводити випробування нового типу дронів-камікадзе. Візуально ці БпЛА схожі на "Ланцети", але є більшими за розміром.

Про це повідомляє військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Особливості атаки

Головна незвичайність нальоту полягала в тому, що він здійснювався вдень, а не вночі, як це зазвичай буває, вважає військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Хоча коли видно, зафіксувати та збити БпЛА набагато простіше. Крім того, під час цієї атаки був застосований ударний дрон, який раніше не фіксувався нашими силами ППО.

"Він відрізнявся за своєю аеродинамічною схемою, властивою Shahed-136 — "летюче крило", і візуально нагадував ББ "Ланцет", але за розмірами більше. З урахуванням наявних контурів можна припустити, що це була збільшена в розмірах версія ББ "Скальпель" або "Ланцет-3". Хоча, можливо, це було щось куди більше за розмірами і потужніше", — пише військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Випробування зброї

Застосування цих засобів ураження у групі зі стандартними Shahed-136 може свідчити про те, що росіяни приступили до випробувань нових дронів у максимально складних умовах. За даними Олександра Коваленко, ці БпЛА мали можливість входу до повітряного простору Одещини на висоті 200 метрів.

"Схоже, Одеса та область продовжують залишатися для російських окупаційних військ полігоном у питаннях випробувань як нових засобів ураження, так і тактики їх застосування", — йдеться у повідомленні Олександра Коваленко.

Атака 23 травня

Внаслідок ранкової атаки у передмісті Одеси було пошкоджено приватний будинок. 46-річний чоловік та 60-річна жінка отримали поранення, їх госпіталізовано. Правоохоронцями розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України (вчинення воєнних злочинів).

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вибухи, які чули на Одещині. А також про те, чому стало менше обстрілів портової інфраструктури регіону.