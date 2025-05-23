Новые дроны РФ - испытания во время атаки на Одесскую область

Дрон РФ. Фото: Александр Коваленко в соцсети

Во время утренней атаки на Одесскую область россияне могли проводить испытания нового типа дронов-камикадзе. Визуально эти БпЛА похожи на "Ланцеты" но являются большими по размеру.

Об этом сообщает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Особенности атаки

Главная необычность налета заключалась в том, что он осуществлялся днем, а не ночью, как это бывает, считает военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Хотя когда светло зафиксировать и сбить БпЛА гораздо проще. Кроме того, в ходе этой атаки был применен ударный дрон, который ранее не фиксировался нашими силами ПВО.

"Он отличался по своей аэродинамической схеме, присущей Shahed-136 — "летающее крыло" и визуально, напоминал ББ "Ланцет", но, по размерам, больше. С учетом имеющихся контуров можно предположить, что это была увеличенная в размерах версия ББ "Скальпель" или "Ланцет-3". Хотя, возможно это было что-то куда больше по размерам и мощнее", — пишет военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Испытание оружия

Применение этих средств поражения в группе со стандартными Shahed-136 может свидетельствовать о том, что россияне приступили к испытаниям новых дронов в максимально сложных условиях. По данным Александра Коваленко, эти БпЛА имели возможность входа в воздушное пространство Одесской области на высоте 200 метров.

"Похоже, Одесса и область продолжают оставаться для российских оккупационных войск полигоном в вопросах испытаний как новых средств поражения, так и тактики их применения",— говорится в сообщении Александра Коваленко.

Атака 23 мая

В результате утренней атаки в пригороде Одессы был поврежден частный жилой дом. 46-летний мужчина и 60-летняя женщина получили ранения, они были госпитализированы. Правоохранителями начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 УК Украины (совершение военных преступлений).

Напомним, недавно мы писали о взрывах, которые слышали в Одесской области. А также о том, почему стало меньше обстрелов портовой инфраструктуры региона.