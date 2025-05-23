В Одесской области мощные взрывы

Взрывы в небе. Фото иллюстративное: 24 канал

Только что в Одесской области были слышны мощные взрывы. Противовоздушная оборона работает по вражеским дронам в небе над регионом.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушную тревогу сегодня объявили еще в 8:20 утра, а уже в 9:25 жители пригорода услышали взрывы. Силы ПВО работают по вражеским дронам, которые Россия запустила из Таганрога.

Сообщение о тревоге. Фото: скриншот

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Напомним, недавно мы писали о том, почему стало меньше обстрелов портовой инфраструктуры. А также о последствиях атаки на Одесскую область.