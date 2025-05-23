В Одесской области мощные взрывы

На Одесчине можно услышать взрывы — детали
Только что в Одесской области были слышны мощные взрывы. Противовоздушная оборона работает по вражеским дронам в небе над регионом.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Взрывы в Одессе
Воздушную тревогу сегодня объявили еще в 8:20 утра, а уже в 9:25 жители пригорода услышали взрывы. Силы ПВО работают по вражеским дронам, которые Россия запустила из Таганрога.
Бомбоубежища в Одессе
Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.
Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.
Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.
Напомним, недавно мы писали о том, почему стало меньше обстрелов портовой инфраструктуры. А также о последствиях атаки на Одесскую область.
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