На Одещині потужні вибухи

Вибухи в небі. Фото ілюстративне: 24 канал

Щойно на Одещині було чутно потужні вибухи. Протиповітряна оборона працює по ворожих дронах у небі над регіоном.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Реклама

Читайте також:

Вибухи в Одесі

Повітряну тривогу сьогодні оголосили ще о 8:20 ранку, а вже о 9:25 мешканці передмістя почули вибухи. Сили ППО працюють по ворожих дронах, які Росія запустила з Таганрогу.

Повідомлення про тривогу. Фото: скриншот

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чому поменшало обстрілів портової інфраструктури. А також про наслідки атаки на Одещину.