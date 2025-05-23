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На Одещині можна почути вибухи — деталі

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Дата публікації: 23 травня 2025 09:28
На Одещині потужні вибухи
Вибухи в небі. Фото ілюстративне: 24 канал

Щойно на Одещині було чутно потужні вибухи. Протиповітряна оборона працює по ворожих дронах у небі над регіоном.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряну тривогу сьогодні оголосили ще о 8:20 ранку, а вже о 9:25 мешканці передмістя почули вибухи. Сили ППО працюють по ворожих дронах, які Росія запустила з Таганрогу.

На Одещині можна почути вибухи — деталі - фото 1
Повідомлення про тривогу. Фото: скриншот

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чому поменшало обстрілів портової інфраструктури. А також про наслідки атаки на Одещину.

Одеса
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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