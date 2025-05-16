Росія нанесла дроновий удар по Одещині - наслідки та фото

Обстріл Одещини — з'явилися перші фото наслідків
Сьогодні в ніч проти 16 травня ворог в черговий раз обстріляв цивільну інфраструктуру Одещини. Внаслідок російських ударів БпЛа постраждало 3 особи, одна з яких наразі у важному стані.
Про це повідомляє ДСНС Одещини.
Наслідки атаки
Внаслідок влучання по Одеському та Білгород-Дністровському районам зруйновано приватні житлові будинки, господарчі споруди, та гараж з трьома автомобілями. На місцях спалахнули пожежі, які ліквідували рятувальники спільно з місцевими добровольцями. Двоє чоловіків і жінка отримали осколкові поранення, мінно-вибухові травми, переломи і термічні опіки. На момент атаки потерпілі знаходились за місцем мешкання. Наразі їм надають медичну допомогу.
" Один чоловік, після отримання медичної допомоги, продовжує лікування амбулаторно, ще один поранений перебуває у стані середньої тяжкості, постраждала жінка — у вкрай тяжкому стані. Наші лікарі борються за їхнє життя та здоров’я", —повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Додамо, за цю ніч в Одеській області тричі оголошували повітряну тривогу: о 2:16, о 3:28 та о сьомій ранку.
Правоохоронці відкрили справу
Одеська обласна прокуратура відкрила справу за ч. 1 ст. 438 КК України (скоєння воєнних злочинів). Повний перелік руйнувань та пошкоджень наразі правоохоронцями вже встановлюється. На місцях ще працюють комунальні служби.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Чорноморський флот наразі під ударами ЗСУ. А також про те, що підприємцям можуть компенсувати збитки від обстрілів.
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