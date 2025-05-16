Росія нанесла дроновий удар по Одещині - наслідки та фото

Гасіння пожежі. Фото: ДСНС Одещини

Сьогодні в ніч проти 16 травня ворог в черговий раз обстріляв цивільну інфраструктуру Одещини. Внаслідок російських ударів БпЛа постраждало 3 особи, одна з яких наразі у важному стані.

Про це повідомляє ДСНС Одещини.

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Наслідки атаки

Внаслідок влучання по Одеському та Білгород-Дністровському районам зруйновано приватні житлові будинки, господарчі споруди, та гараж з трьома автомобілями. На місцях спалахнули пожежі, які ліквідували рятувальники спільно з місцевими добровольцями. Двоє чоловіків і жінка отримали осколкові поранення, мінно-вибухові травми, переломи і термічні опіки. На момент атаки потерпілі знаходились за місцем мешкання. Наразі їм надають медичну допомогу.

" Один чоловік, після отримання медичної допомоги, продовжує лікування амбулаторно, ще один поранений перебуває у стані середньої тяжкості, постраждала жінка — у вкрай тяжкому стані. Наші лікарі борються за їхнє життя та здоров’я", —повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Додамо, за цю ніч в Одеській області тричі оголошували повітряну тривогу: о 2:16, о 3:28 та о сьомій ранку.

Гараж з автівками. Фото: ДСНС Одещини

Знищений будинок. Фото: ДСНС Одещини

Після обстрілу вранці. Фото: ДСНС Одещини

Правоохоронці відкрили справу

Одеська обласна прокуратура відкрила справу за ч. 1 ст. 438 КК України (скоєння воєнних злочинів). Повний перелік руйнувань та пошкоджень наразі правоохоронцями вже встановлюється. На місцях ще працюють комунальні служби.

Пошкоджені будинки. Фото: Одеська обласна прокуратура

Наслідки атаки. Фото: Одеська обласна прокуратура

Спалені авто. Фото: Одеська обласна прокуратура

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Чорноморський флот наразі під ударами ЗСУ. А також про те, що підприємцям можуть компенсувати збитки від обстрілів.