Последствия обстрела. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В одесской мэрии предложили ввести частичную компенсацию убытков для местного бизнеса, который пострадал в результате российских атак. Однако такой проект пока находится на стадии разработки.

Об этом шла речь на комиссии по вопросам коммунальной собственности, экономической, инвестиционной, государственной и регуляторной политики горсовета.

Реклама

Читайте также:

Возмещение убытков

Компенсации убытков в результате российских атак смогут получить как физические так и юридические лица-предприниматели. Депутаты предлагают покрывать до 50% расходов на проведение экспертной оценки убытков. Однако сумма помощи должна быть не более 100 тысяч гривен.

"Для физических лиц если имущество уничтожено существует порядок возмещения этих расходов. Относительно частного бизнеса такого порядка еще нет. По закону необходимо сделать оценку ущерба от разрушений во время войны, а это не дешевая работа",— говорит директор депуртамента экономического развития Андрей Розов.

Сейчас механизм выплат только разрабатывается. Инициатива требует внесения изменений в действующую городскую программу повышения конкурентоспособности экономики на 2022-2027 годы. После подготовки проект будет направлен на рассмотрение профильных комиссий.

Напомним, недавно мы писали о том, что РФ должна компенсировать убытки от захвата Крыма. А также о деньгах на жилье для переселенцев.