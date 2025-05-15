В одеській мерії запропонували ввести часткову компенсацію збитків для місцевого бізнесу, який постраждав внаслідок російських атак.

Наслідки обстрілу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В одеськфй мерії запропонували ввести часткову компенсацію збитків для місцевого бізнесу, який постраждав внаслідок російських атак. Однак такий проєкт поки перебуває на стадії розробки.

Про це йшлося на комісії з питань комунальної власності, економічної, інвестиційної, державної та регуляторної політики міськради.

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Відшкодування збитків

Компенсації збитків внаслідок російських атак зможуть отримати як фізичні так і юридичні особи-підприємці. Депутати пропонують покривати до 50% витрат на проведення експертної оцінки збитків. Однак сума допомоги має бути не більше ніж 100 тисяч гривень.

"Для фізичних осіб якщо майно знищено існує порядок відшкодування цих витрат. Щодо приватного бізнесу такого порядку ще немає. По закону необхідно зробити оцінку збитків від руйнувань під час війни, а це не дешева робота", — каже директор депуртаменту економічного розвитку Андрій Розов.

Зараз механізм виплат лише розробляється. Ініціатива вимагає внесення змін до чинної міської програми підвищення конкурентоспроможності економіки на 2022–2027 роки. Після підготовки проєкт буде направлено на розгляд профільних комісій.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що РФ має компенсувати збитки від захоплення Криму. А також про гроші на житло для переселенців.