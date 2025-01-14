Владельцам иностранных судов, попавших под обстрелы РФ, заплатят компенсацию

Поврежденное российской ракетой судно. Фото: иллюстративное/Telegram

Кабмин утвердил бюджет на компенсации для владельцев и фрахтователей судов, которые пострадали из-за российских обстрелов портов Одесской области. Есть исключения — судовладельцы из РФ и Беларуси денег не получат.

Об этом сообщили в Министерстве развития громад и территорий Украины.

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Кто получит компенсацию

В ведомстве отметили, что из-за военных действий на сегодня отсутствует классическое покрытие страховых выплат для судов, работающих в северо-западной части Черного моря. Впрочем, бизнес продолжает здесь работать и заинтересован в компенсациях возможных убытков. Поэтому правительство решило выделить из резервного фонда госбюджета до 2 млрд грн на возмещение судовладельцам.

В ближайшее время планируется разработать перечень видов убытков, которые Украина готова компенсировать. Также в Министерстве составят условия возмещения, требования к оценке ущерба и перечень документов, которые нужны для получения денег.

Напомним, в порты Большой Одессы возвращается фирма, которая входит в ТОП-5 морских перевозчиков мира. Также мы писали, что в Одесской области выставили на продажу имущество рыбпорта.