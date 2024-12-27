До Одеси повертається великий морський перевізник

Контейнерне судно CMA CGM. Фото: KiaaTiX

До України повертається французька корпорація CMA CGM. Це один з чотирьох найбільших у світі операторів морських контейнерних перевезень. Компанія запускає маршрут, який поєднає Одесу з портами Греції та Туреччини.

Про це повідомляє видання Splash 24/7.

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Що відомо про маршрут

Маршрут Odessa Express курсуватиме між портами Одеса, Пірей (Греція) та Стамбул (Туреччина). На ньому працюватимуть два судна: Lila Canada та TJ Orhan. Проєкт стартує наприкінці січня 2025 року.

Зазначимо, що це буде перше пряме сполучення з Грецією від початку повномасштабної війни.

Що відомо про оператора

Компанія CMA CGM виникла у 1970-х роках внаслідок об'єднання двох фірм, що існували з середини ХІХ століття. На сьогодні вона є найбільшим у Франції та четвертим у світі морським контейнерним перевізником. Корпорація оперує флотом з понад 500 суден, має офіси та філії у 160 країнах світу.

Нагадаємо, на Одещині відкрили новий портовий термінал. Також ми писали про те, коли можуть відновити роботу Миколаївського порту.