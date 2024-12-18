У Чорноморську збудували новий термінал

Зерно вантажать на судно. Фото: ілюстративне/Новини.LIVE

У порту Чорноморська збудували новий зерновий термінал. Він уже працює. Будівництво розпочалося вже після початку повномасштабної війни.

Про це повідомив у коментарі виданню Latifundist.com співвласник групи компаній Сергій Веренкіотов.

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Параметри термінала

За словами бізнесмена, новий термінал має добову норму навантаження 8 тис. тонн. Тут можна вантажити судна дедвейтом до 30 тис. тонн. Потужність зберігання складає 33 тис. тонн.

Сергій Веренкіотов зазначив, що ідея будівництва з'явилася ще на початку повномасштабної війни.

Експорт зерна з Одещини

Нагадаємо, у серпні минулого року начальник Одеської ОВА Олег Кіпер видав наказ, яким посилив митного контролю над експортом сільгосппродукції в Одеській області. Зокрема, був змінений порядок подання податкової накладної на вивезення зерна. Документи викликав суперечливу реакцію експортерів. Водночас, в ОВА зазначили, що завдяки йому вдалося повернути в Україну 6 млрд доларів валютної виручки. У грудні обласна адміністрація скасувала наказ. Це пояснили тим, що нова урядова постанова розв'язала суперечливі питання.