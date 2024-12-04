Завдяки новим правилам на митниці Україна заробила 6 млрд доларів

Зерно вантажать на судно. Фото: Новини.LIVE

За рік і три місяці Україна отримала 6 млрд доларів валютного виторгу. Це сталося завдяки посиленню митного контролю над експортом зерна та іншої сільськогосподарської продукції в Одеській області.

Про це під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад розповів начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Що змінилося

Очільник області розповів, що раніше експортер подавав декларацію до податкової вже після відправлення товару за кордон. Через це в Україну не повернулися 8 млрд доларів валютної виручки. Обласна адміністрація своїм наказом змінила порядок подання податкової накладної до подачі митної декларації. Завдяки цьому податкова та БЕБ можуть перевірити, звідки походить зерно.

"Коли в тебе є документ на походження зерна, ти подаєш декларацію, експортуєш товар, відповідно ми бачимо транзакції. Це спонукало бізнес повертати валютну виручку", — пояснив Олег Кіпер.

Начальник ОВА зазначив, що досвід Одещини перейняли на національному рівні. За його словами, через нові правила фірми-"одноденки" більше не можуть наживатися на експорті.

"Ми їх просто не пропускаємо відповідно до наказу. Всі почали реєструвати юрособи, які платили податки, які повертали валютну виручку", — зауважив Олег Кіпер.

Зазначимо, що у серпні 2023 року Олег Кіпер видав наказ про посилення митного контролю над експортом зерна та іншої сільгосппродукції в Одеській області. Видання "Громадське" опублікувало розслідування, в якому йдеться, що після цього наказу на ринку з'явилися десятки компаній з ознаками фіктивності. Сам Олег Кіпер заявив, що такі твердження не мають сенсу і свідчать лише про інтерес до його персони.