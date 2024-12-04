Завдяки новим правилам на митниці Україна заробила 6 млрд доларів

Повернули 6 млрд доларів — Кіпер про нові правила на митниці
За рік і три місяці Україна отримала 6 млрд доларів валютного виторгу. Це сталося завдяки посиленню митного контролю над експортом зерна та іншої сільськогосподарської продукції в Одеській області.
Про це під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад розповів начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Що змінилося
Очільник області розповів, що раніше експортер подавав декларацію до податкової вже після відправлення товару за кордон. Через це в Україну не повернулися 8 млрд доларів валютної виручки. Обласна адміністрація своїм наказом змінила порядок подання податкової накладної до подачі митної декларації. Завдяки цьому податкова та БЕБ можуть перевірити, звідки походить зерно.
"Коли в тебе є документ на походження зерна, ти подаєш декларацію, експортуєш товар, відповідно ми бачимо транзакції. Це спонукало бізнес повертати валютну виручку", — пояснив Олег Кіпер.
Начальник ОВА зазначив, що досвід Одещини перейняли на національному рівні. За його словами, через нові правила фірми-"одноденки" більше не можуть наживатися на експорті.
"Ми їх просто не пропускаємо відповідно до наказу. Всі почали реєструвати юрособи, які платили податки, які повертали валютну виручку", — зауважив Олег Кіпер.
Зазначимо, що у серпні 2023 року Олег Кіпер видав наказ про посилення митного контролю над експортом зерна та іншої сільгосппродукції в Одеській області. Видання "Громадське" опублікувало розслідування, в якому йдеться, що після цього наказу на ринку з'явилися десятки компаній з ознаками фіктивності. Сам Олег Кіпер заявив, що такі твердження не мають сенсу і свідчать лише про інтерес до його персони.
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