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Я не барон — голова Одеської ОВА про розслідування журналістів

25 жовтня 2024 18:56
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Кіпер відповів на звинувачення журналістів
Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер не бачить сенсу коментувати заяви про те, що він буцімто взяв під "ручний контроль" експорт зерна з регіону. За його словами, такі твердження не мають сенсу і свідчать лише про інтерес до його персони.

Про це розповів сам Олег Кіпер.

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Очільник області називає розслідування щодо своєї діяльності несерйозним. 

"Ви його дивилися? Ну, за те, що я записаний в Getcontact, мене зробили там "бароном" чого? Піску? Зерна був, піску був, я не знаю", — говорить Олег Кіпер. 

Посадовець зауважив, що йому приємно, що його персону "не забувають", але обвинувачення на свою адресу вважає безглуздими.

"Якщо завтра хтось, враховуючи сьогоднішню мою посаду, вчинить вбивство і в адвоката його я буду в Getcontact, то я теж до цього причетний? Не хотілося б", — сказав Олег Кіпер.  

Зазначимо, що у серпні 2023 року Олег Кіпер видав наказ про посилення митного контролю над експортом зерна та іншої сільгосппродукції в Одеській області. Видання "Громадське" опублікувало розслідування, в якому йдеться, що після цього наказу на ринку з'явилися десятки компаній з ознаками фіктивності. 

Нагадаємо, Олег Кіпер відсудив собі право на пенсію за вислугою років як колишній працівник прокуратури. Раніше очільник Одеської ОВА розповідав про свою зарплату.

Одеса Олег Кіпер Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси

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