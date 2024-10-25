Кіпер відповів на звинувачення журналістів

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер. Фото: Новини.LIVE

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер не бачить сенсу коментувати заяви про те, що він буцімто взяв під "ручний контроль" експорт зерна з регіону. За його словами, такі твердження не мають сенсу і свідчать лише про інтерес до його персони.

Про це розповів сам Олег Кіпер.

Читайте також:

Що сказав голова ОВА

Очільник області називає розслідування щодо своєї діяльності несерйозним.

"Ви його дивилися? Ну, за те, що я записаний в Getcontact, мене зробили там "бароном" чого? Піску? Зерна був, піску був, я не знаю", — говорить Олег Кіпер.

Посадовець зауважив, що йому приємно, що його персону "не забувають", але обвинувачення на свою адресу вважає безглуздими.

"Якщо завтра хтось, враховуючи сьогоднішню мою посаду, вчинить вбивство і в адвоката його я буду в Getcontact, то я теж до цього причетний? Не хотілося б", — сказав Олег Кіпер.

Зазначимо, що у серпні 2023 року Олег Кіпер видав наказ про посилення митного контролю над експортом зерна та іншої сільгосппродукції в Одеській області. Видання "Громадське" опублікувало розслідування, в якому йдеться, що після цього наказу на ринку з'явилися десятки компаній з ознаками фіктивності.

Нагадаємо, Олег Кіпер відсудив собі право на пенсію за вислугою років як колишній працівник прокуратури. Раніше очільник Одеської ОВА розповідав про свою зарплату.