Кипер ответил на обвинения журналистов

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер. Фото: Новини.LIVE

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер не видит смысла комментировать заявления о том, что он взял под "ручной контроль" экспорт зерна из региона. По его словам, такие утверждения не имеют смысла и свидетельствуют только об интересе к его персоне.

Об этом рассказал сам Олег Кипер.

Читайте также:

Что сказал глава ОВА

Глава области называет расследование по своей деятельности несерьезным.

"Вы его смотрели? Ну, за то, что я записан в Getcontact, меня сделали там "бароном" чего? Песка? Зерна был, песка был, я не знаю", — говорит Олег Кипер.

Чиновник отметил, что ему приятно, что его персону "не забывают", но обвинение в свой адрес считает бессмысленным.

"Если завтра кто-то, учитывая сегодняшнюю мою должность, совершит убийство, и у адвоката его я буду в Getcontact, то я тоже к этому причастен? Не хотелось бы", — сказал Олег Кипер.

Отметим, что в августе 2023 года Олег Кипер издал приказ об усилении таможенного контроля над экспортом зерна и другой сельхозпродукции в Одесской области. Издание "Громадське" опубликовало расследование, в котором говорится, что после этого приказа на рынке появились десятки компаний с признаками фиктивности.

Напомним, Олег Кипер отсудил себе право на пенсию по выслуге лет как бывший работник прокуратуры. Ранее глава Одесской ОВА рассказывал о своей зарплате.