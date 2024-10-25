Кипер ответил на обвинения журналистов

Я не барон – глава Одесской ОВА о расследовании журналистов
Начальник Одесской ОВА Олег Кипер не видит смысла комментировать заявления о том, что он взял под "ручной контроль" экспорт зерна из региона. По его словам, такие утверждения не имеют смысла и свидетельствуют только об интересе к его персоне.
Об этом рассказал сам Олег Кипер.
Что сказал глава ОВА
Глава области называет расследование по своей деятельности несерьезным.
"Вы его смотрели? Ну, за то, что я записан в Getcontact, меня сделали там "бароном" чего? Песка? Зерна был, песка был, я не знаю", — говорит Олег Кипер.
Чиновник отметил, что ему приятно, что его персону "не забывают", но обвинение в свой адрес считает бессмысленным.
"Если завтра кто-то, учитывая сегодняшнюю мою должность, совершит убийство, и у адвоката его я буду в Getcontact, то я тоже к этому причастен? Не хотелось бы", — сказал Олег Кипер.
Отметим, что в августе 2023 года Олег Кипер издал приказ об усилении таможенного контроля над экспортом зерна и другой сельхозпродукции в Одесской области. Издание "Громадське" опубликовало расследование, в котором говорится, что после этого приказа на рынке появились десятки компаний с признаками фиктивности.
Напомним, Олег Кипер отсудил себе право на пенсию по выслуге лет как бывший работник прокуратуры. Ранее глава Одесской ОВА рассказывал о своей зарплате.
Читайте Новини.LIVE!