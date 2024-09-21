Олег Кіпер розповів про свою зарплату

Олег Кіпер на форумі в Одесі. Фото: Новини.LIVE

На посаді начальника Одеської ОВА Олег Кіпер заробляє менше, ніж коли працював прокурором у Києві. Втім, зарплата — не єдиний дохід родини.

Про це в інтерв’ю проєкту "Міста сили" розповів сам Олег Кіпер.

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Заробіток начальника ОВА

"Я заробляю менше, ніж мої заступники. В Києві у мене зарплата була вищою", — зізнався Олег Кіпер, відповідаючи на питання про доходи.

Згодом начальник ОВА сказав, що його нинішня зарплата — приблизно 70-80 тисяч гривень, тоді як у Києві була до 100 тисяч.

Олег Кіпер також додав, що його дружина Ірина здає в оренду майно у Києві та в Буковелі.

Що кажуть рідні

Попри нижчу зарплату, сім'я очільника ОВА задоволена життям в Одесі.

"Мені тут подобається. Тут веселі люди, тут тепло, тут є море", — говорить дочка Олега Кіпера, 12-річна Мілана.

Нагадаємо, дружина начальника Одеської ОВА зізналася, що вже не має російського громадянства, а українську вивчила завдяки "Океану Ельзи".

Також сам Олег Кіпер висловився щодо майбутнього пам'ятника Пушкіну в Одесі.