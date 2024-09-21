Олег Кипер рассказал о своей зарплате

Олег Кипер в Одессе. Фото: Новини.LIVE

На должности начальника Одесской ОВА Олег Кипер зарабатывает меньше, чем когда работал прокурором в Киеве. Впрочем, зарплата — не единственный доход семьи.

Об этом в интервью проекту "Міста сили" рассказал сам Олег Кипер.

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Заработок начальника ОВА

"Я зарабатываю меньше, чем мои заместители. В Киеве у меня зарплата была выше", — признался Олег Кипер, отвечая на вопрос о доходах.

Впоследствии начальник ОВА сказал, что его нынешняя зарплата — около 70-80 тысяч гривен, тогда как в Киеве была до 100 тысяч.

Олег Кипер также добавил, что его жена Ирина сдает в аренду имущество в Киеве и Буковеле.

Что говорят родные

Несмотря на более низкую зарплату, семья главы ОВА удовлетворена жизнью в Одессе.

"Мне здесь нравится. Здесь веселые люди, здесь тепло, здесь есть море ", — говорит дочь Олега Кипера, 12-летняя Милана.

Напомним, жена начальника Одесской ОВА призналась, что уже не имеет российского гражданства, а украинскую изучила благодаря "Океану Эльзы".

Также сам Олег Кипер высказался по поводу будущего памятника Пушкину в Одессе.