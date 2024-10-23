Олег Кіпер став пенсіонером

Кіпер на пенсії — голова Одеської ОВА відсудив собі виплати за вислугу років
Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер виграв справу у Пенсійного фонду. Тепер йому мають перерахувати стаж і призначити пенсію за вислугу років як колишньому прокурору.
Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з рішення Київського окружного адміністративного суду.
Суть справи
Пенсійний фонд відмовив Олегу Кіперу у призначенні пенсії за вислугу років. Своє рішення ПФ пояснив тим, що посадовцю не вистачає стажу — він працював в органах прокуратури лише 23 роки, тоді як для нарахування виплат необхідні 25. Чиновник оскаржив це рішення. За його словами, до стажу не врахували час, який він навчався на денному відділенні в Одеській юридичній академії.
Що вирішив суд
Суд визнав правоту Олега Кіпера і зобов'язав Пенсійний фонд призначити йому виплати з лютого 2023 року. Пенсія очільника ОВА складе 60% його місячної зарплати, включаючи всі види оплати, з яких сплачується єдиний соціальний внесок.
Нагадаємо, Олег Кіпер розповів, що на посаді начальника Одеської ОВА заробляє менше, ніж коли працював прокурором у Києві. Втім, у його дружини є додаткове джерело доходу.
Також дружина Олега Кіпера розповіла про те, як вивчила українську.
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