Олег Кіпер став пенсіонером

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер. Фото: Новини.LIVE

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер виграв справу у Пенсійного фонду. Тепер йому мають перерахувати стаж і призначити пенсію за вислугу років як колишньому прокурору.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з рішення Київського окружного адміністративного суду.

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Суть справи

Пенсійний фонд відмовив Олегу Кіперу у призначенні пенсії за вислугу років. Своє рішення ПФ пояснив тим, що посадовцю не вистачає стажу — він працював в органах прокуратури лише 23 роки, тоді як для нарахування виплат необхідні 25. Чиновник оскаржив це рішення. За його словами, до стажу не врахували час, який він навчався на денному відділенні в Одеській юридичній академії.

Що вирішив суд

Суд визнав правоту Олега Кіпера і зобов'язав Пенсійний фонд призначити йому виплати з лютого 2023 року. Пенсія очільника ОВА складе 60% його місячної зарплати, включаючи всі види оплати, з яких сплачується єдиний соціальний внесок.

Нагадаємо, Олег Кіпер розповів, що на посаді начальника Одеської ОВА заробляє менше, ніж коли працював прокурором у Києві. Втім, у його дружини є додаткове джерело доходу.

Також дружина Олега Кіпера розповіла про те, як вивчила українську.