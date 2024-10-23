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Кіпер на пенсії — голова Одеської ОВА відсудив собі виплати за вислугу років

23 жовтня 2024 11:19
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Олег Кіпер став пенсіонером
Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер виграв справу у Пенсійного фонду. Тепер йому мають перерахувати стаж і призначити пенсію за вислугу років як колишньому прокурору. 

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з рішення Київського окружного адміністративного суду.

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Суть справи

Пенсійний фонд відмовив Олегу Кіперу у призначенні пенсії за вислугу років. Своє рішення ПФ пояснив тим, що посадовцю не вистачає стажу — він працював в органах прокуратури лише 23 роки, тоді як для нарахування виплат необхідні 25. Чиновник оскаржив це рішення. За його словами, до стажу не врахували час, який він навчався на денному відділенні в Одеській юридичній академії.

Що вирішив суд

Суд визнав правоту Олега Кіпера і зобов'язав Пенсійний фонд призначити йому виплати з лютого 2023 року. Пенсія очільника ОВА складе 60% його місячної зарплати, включаючи всі види оплати, з яких сплачується єдиний соціальний внесок. 

Нагадаємо, Олег Кіпер розповів, що на посаді начальника Одеської ОВА заробляє менше, ніж коли працював прокурором у Києві. Втім, у його дружини є додаткове джерело доходу. 

Також дружина Олега Кіпера розповіла про те, як вивчила українську.

Одеса Олег Кіпер пенсія Одеська область Одеська ОДА

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