Олег Кипер стал пенсионером

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер. Фото: Новини.LIVE

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер выиграл дело у Пенсионного фонда. Теперь ему следует перечислить стаж и назначить пенсию за выслугу лет как бывшему прокурору.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из решения Киевского окружного административного суда.

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Суть дела

Пенсионный фонд отказал Олегу Киперу в назначении пенсии за выслугу лет. Свое решение ПФ объяснил тем, что должностному лицу не хватает стажа — он работал в органах прокуратуры всего 23 года, тогда как для начисления выплат необходимы 25. Чиновник обжаловал это решение. По его словам, в стаж не учли время, которое он учился на дневном отделении в Одесской юридической академии.

Что решил суд

Суд признал правоту Олега Кипера и обязал Пенсионный фонд назначить ему выплаты с февраля 2023 года. Пенсия главы ОВА составит 60% его месячной зарплаты, включая все виды оплаты, по которым уплачивается единый социальный взнос.

Напомним, Олег Кипер рассказал, что в должности начальника Одесской ОВА зарабатывает меньше, чем когда работал прокурором в Киеве. Впрочем, у его жены есть дополнительный источник дохода.

Также жена Олега Кипера рассказала о том, как выучила украинский.