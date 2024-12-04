Благодаря новым правилам на таможне Украина заработала 6 млрд долларов

Зерно грузят на судно. Фото: Новини.LIVE

За год и три месяца Украина получила 6 млрд долларов валютной выручки. Это произошло благодаря усилению таможенного контроля за экспортом зерна и другой сельскохозяйственной продукции в Одесской области.

Об этом на заседании Конгресса местных и региональных властей рассказал начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

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Что изменилось

Глава области рассказал, что ранее экспортер подавал декларацию в налоговую уже после отправки товара за границу. Поэтому в Украину не вернулись 8 млрд долларов валютной выручки. Областная администрация своим приказом изменила порядок подачи налоговой накладной к подаче таможенной декларации. Благодаря этому налоговая и БЭБ могут проверить, откуда происходит зерно.

"Когда у тебя есть документ на происхождение зерна, ты подаешь декларацию, экспортируешь товар, соответственно мы видим транзакции. Это побудило бизнес возвращать валютную выручку", — объяснил Олег Кипер.

Начальник ОВА отметил, что опыт Одесской области переняли на национальном уровне. По его словам, из-за новых правил фирмы-"однодневки" больше не могут наживаться на экспорте.

"Мы их просто не пропускаем в соответствии с приказом. Все начали регистрировать юрлица, которые платили налоги, возвращавшие валютную выручку", — отметил Олег Кипер.

Отметим, что в августе 2023 года Олег Кипер издал приказ об усилении таможенного контроля над экспортом зерна и другой сельхозпродукции в Одесской области. Издание "Громадське" опубликовало расследование, в котором говорится, что после этого приказа на рынке появились десятки компаний с признаками фиктивности. Сам Олег Кипер заявил, что такие утверждения не имеют смысла и свидетельствуют только об интересе к его персоне.