Начальнику Одеської ОВА вручили подяку за детінізацію економіки

Вручення подяки Олегу Кіперу. Фото: Одеська ОВА

Начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер отримав подяку за значний внесок в детінізацію економіки України. Відзнаку йому вручили аграрії.

Про це у вівторок, 5 листопада, повідомили в UNN.

Читайте також:

Подяка від аграріїв Олегу Кіперу

Очільник Одеської ОВА провів зустріч з головою Всеукраїнської аграрної ради Андрієм Дикуном. Під час зустрічі обговорили питання стосовно роботи аграрного сектору області. Крім того, аграрії вирішили відзначити Кіпера.

"Від імені сумлінних платників податків України, не тільки Одещини, а й усієї України, аграрного сектору, я вам дуже дякую", — сказав Андрій Дикун.

Подяка Олегу Кіперу від аграріїв. Фото: UNN

Під час зустрічі Андрій Дикун зазначив, що посилення експорту дало позитивні результати у боротьбі з тіньовим ринком зерна.

"Аграрії вітають це рішення, оскільки ми на практиці побачили, що попит на зерно без документів значно знизився. Ба більше, бачимо, що вже шукають можливості зробити легальні документи, чого раніше не було. Тобто система запрацювала. І ми розраховуємо, що вона працюватиме не лише в Одеській області", — зазначив очільник Всеукраїнської аграрної ради.

Нагадаємо, аграрії Одещини активно працюють над посівною кампанією озимих культур. Вона має стати основою продовольчої безпеки регіону та всієї України у наступному році.

Дунайські порти під загрозою через відсутність стабільних вантажів та комплексного підходу до його розвитку. Це загрожує переміщенням експорту до європейських портів.