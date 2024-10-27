Посівна 2025 на Одещині: стабільність і продовольча безпека України

Трактор у полі. Фото: Новини.LIVE

Аграрії Одеської області активно працюють над посівною кампанією озимих культур, яка стане основою продовольчої безпеки регіону та всієї України у 2025 році. Під урожай заплановано засіяти 760 тис. га землі.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Допис Олега Кіпера. Фото: скриншот

Які плани на посівну

За його словами, під урожай 2025 року заплановано засіяти 760 тис. га озимих культур, серед яких 560 тис. га відведено для озимої пшениці, 200 тис. га — для озимого ячменю, та 100 тис. га для озимого ріпаку.

"Кожне поле, кожен гектар — це крок до сильної та незалежної України!" — написав Кіпер.

Скільки уже засіяли

Станом на сьогодні аграрії засіяли вже 43,4% від загального плану, включаючи:

290 тис. га озимої пшениці, що становить 51,8% від прогнозу,

40 тис. га озимого ячменю, що досягло 20% від запланованого показника.

Окрім того, площа під озимим ріпаком перевершила початковий план на 50% і вже становить 150 тис. га.

Нагадаємо, цього року Одеська область опинилася серед лідерів за кількістю позик за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9". Також російські удари по портах Одещини спрямовані не лише на залякування українців, а й на глобальну продовольчу безпеку світу. Путін прагне витіснити Україну з ринку зерна, щоб поповнити російський бюджет.