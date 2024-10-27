Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На Одещині аграрії працюють над посівною кампанією arrow

На Одещині аграрії працюють над посівною кампанією

27 жовтня 2024 16:16
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Посівна 2025 на Одещині: стабільність і продовольча безпека України
Трактор у полі. Фото: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Аграрії Одеської області активно працюють над посівною кампанією озимих культур, яка стане основою продовольчої безпеки регіону та всієї України у 2025 році. Під урожай заплановано засіяти 760 тис. га землі.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Читайте також:
Одещина закладає фундамент продовольчої безпеки на 2025 рік - фото 1
Допис Олега Кіпера. Фото: скриншот

Які плани на посівну

За його словами, під урожай 2025 року заплановано засіяти 760 тис. га озимих культур, серед яких 560 тис. га відведено для озимої пшениці, 200 тис. га — для озимого ячменю, та 100 тис. га для озимого ріпаку.

"Кожне поле, кожен гектар — це крок до сильної та незалежної України!" — написав Кіпер.

Скільки уже засіяли

Станом на сьогодні аграрії засіяли вже 43,4% від загального плану, включаючи:

  • 290 тис. га озимої пшениці, що становить 51,8% від прогнозу,
  • 40 тис. га озимого ячменю, що досягло 20% від запланованого показника.

Окрім того, площа під озимим ріпаком перевершила початковий план на 50% і вже становить 150 тис. га.

Нагадаємо, цього року Одеська область опинилася серед лідерів за кількістю позик за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9". Також російські удари по портах Одещини спрямовані не лише на залякування українців, а й на глобальну продовольчу безпеку світу. Путін прагне витіснити Україну з ринку зерна, щоб поповнити російський бюджет. 

Одеса посівна кампанія Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси зерно

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:05 Окупанти вдарили по ангару із зерном у Харківській області — фото

16:47 Обережно на дорогах — одеситів попереджають про туман завтра

16:44 В Армії+ з'явився сервіс онлайн-навчання для військових

16:36 Погода на Львівщині — синоптики попередили про серйозну загрозу

16:19 В Індонезії сталося виверження вулкана — відео

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

16:16 На Одещині аграрії працюють над посівною кампанією

15:56 Куртуа та фани Реала оцінили гру Луніна у матчі з Барселоною

15:47 Ціни на продукти — який овоч коштує вже майже 100 гр за 1 кг

15:45 Росіяни увечері ракетами атакували Одесу — що відомо

15:45 У Києві пройшла акція на підтримку полонених — фоторепортаж

17:05 Окупанти вдарили по ангару із зерном у Харківській області — фото

16:47 Обережно на дорогах — одеситів попереджають про туман завтра

16:44 В Армії+ з'явився сервіс онлайн-навчання для військових

16:36 Погода на Львівщині — синоптики попередили про серйозну загрозу

16:19 В Індонезії сталося виверження вулкана — відео

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

16:16 На Одещині аграрії працюють над посівною кампанією

15:56 Куртуа та фани Реала оцінили гру Луніна у матчі з Барселоною

15:47 Ціни на продукти — який овоч коштує вже майже 100 гр за 1 кг

15:45 Росіяни увечері ракетами атакували Одесу — що відомо

15:45 У Києві пройшла акція на підтримку полонених — фоторепортаж

17:44 Космічно дорогі овочі — що в Одесі думають про ціну на картоплю

14:45 Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Новина з відео

06:27 Радять купувати генератори та паливо — до чого готуватися взимку

24 жовтня 2024

19:34 Безоплатна медицина для військових та їх сімей — проєкт в Одесі

Новина з відео

06:16 Повернення до ядерного статусу — чи може Україна створити свою зброю

23 жовтня 2024

21:13 Вибори в Молдові та їхні наслідки для України — що непокоїть одеситів

06:40 Ціни за 1 кг чормету наприкінці жовтня — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні продовжують рости ціни на соняшник — скільки коштують зернові у жовтні

22 жовтня 2024

18:22 Їсти смачно та корисно — реформа харчування у школах Одещини

06:40 В Україні зростають ціни на золото — ціна дорогоцінних металів у жовтні

Text

11:03 Вибори президента США — за кого достроково голосують американці

26 жовтня 2024
Text

20:40 Нардепка прокоментувала інтенсивність українського ОПК

Text

17:55 Дерев’янко назвала найголовнішу проблему бізнесу — це не війна

Text

13:23 Попенко назвав області, які під загрозою повного блекауту

25 жовтня 2024
Text

21:07 Нардеп назвав, через що в Україні підвищиться показник ВВП

Text

19:46 Експерт заявив про критичний брак фахівців-комунальників

Text

17:56 Сирський розкрив правду про бої на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Text

16:57 Нардеп різко висловився щодо реформи МСЕК

Text

13:59 Кремінь пояснив, які штрафи чекають на порушників мовного закону

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Text

13:20 Зеленський зробив різку заяву про ООН — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні