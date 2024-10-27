Посевная 2025 в Одесской области: стабильность и продовольственная безопасность Украины

На Одесчине аграрии работают над посевной кампанией
Аграрии Одесской области активно работают над посевной кампанией озимых культур, которая станет основой продовольственной безопасности региона и всей Украины в 2025 году. Под урожай запланировано засеять 760 тыс. га земли.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Какие планы на посевную
По его словам, под урожай 2025 запланировано засеять 760 тыс. га озимых культур, среди которых 560 тыс. га отведено для озимой пшеницы, 200 тыс. га — для озимого ячменя, и 100 тыс. га для озимого рапса.
"Каждое поле, каждый гектар – это шаг к сильной и независимой Украине!" — написал Кипер.
Сколько уже засеяли
По состоянию на сегодняшний день аграрии засеяли уже 43,4% от общего плана, включая:
- 290 тыс. га озимой пшеницы, что составляет 51,8% от прогноза,
- 40 тыс. га озимого ячменя, что достигло 20% от запланированного показателя.
Кроме того, площадь под озимым рапсом превзошла первоначальный план на 50% и составила уже 150 тыс. га.
Напомним, в этом году Одесская область оказалась среди лидеров по количеству ссуд по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9". Также российские удары по портам Одесщины направлены не только на устрашение украинцев, но и на глобальную продовольственную безопасность мира. Путин стремится вытеснить Украину с рынка зерна, чтобы пополнить российский бюджет.
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