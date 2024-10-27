Посевная 2025 в Одесской области: стабильность и продовольственная безопасность Украины

Трактор в поле. Фото: Новини.LIVE

Аграрии Одесской области активно работают над посевной кампанией озимых культур, которая станет основой продовольственной безопасности региона и всей Украины в 2025 году. Под урожай запланировано засеять 760 тыс. га земли.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Сообщение Олега Кипера. Фото: скриншот

Какие планы на посевную

По его словам, под урожай 2025 запланировано засеять 760 тыс. га озимых культур, среди которых 560 тыс. га отведено для озимой пшеницы, 200 тыс. га — для озимого ячменя, и 100 тыс. га для озимого рапса.

"Каждое поле, каждый гектар – это шаг к сильной и независимой Украине!" — написал Кипер.

Сколько уже засеяли

По состоянию на сегодняшний день аграрии засеяли уже 43,4% от общего плана, включая:

290 тыс. га озимой пшеницы, что составляет 51,8% от прогноза,

40 тыс. га озимого ячменя, что достигло 20% от запланированного показателя.

Кроме того, площадь под озимым рапсом превзошла первоначальный план на 50% и составила уже 150 тыс. га.

Напомним, в этом году Одесская область оказалась среди лидеров по количеству ссуд по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9". Также российские удары по портам Одесщины направлены не только на устрашение украинцев, но и на глобальную продовольственную безопасность мира. Путин стремится вытеснить Украину с рынка зерна, чтобы пополнить российский бюджет.