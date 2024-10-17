Одеські аграрії отримали більше всього кредитів за програмою 5-7-9

Одещина у лідерах — майже 3 млрд грн отримали аграрії за програмою 5-7-9
Цього року Одеська область опинилася серед лідерів за кількістю позик за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9". Втім, обсяги грошей, отриманих аграріями регіону за різними програмами, менші, ніж в інших областях.
Про це повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства України.
Кому і скільки
За даними відомства, з початку року 645 аграрних підприємств Одещини отримали 2,9 млрд грн за програмою "5-7-9". Таким чином, область посіла третє місце по Україні, пропустивши вперед лише Київщину та Вінниччину.
В цілому цього року за різними програмами 939 сільськогосподарських підприємств Одещини отримали 4,7 млрд грн кредитів. Це менше, ніж в інших регіонах. Наприклад, у Черкаській області меншій кількості господарств (443) дісталося більше грошей (5,2 млн грн).
Як отримати кредит
За програмою "5-7-9" аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн. Кредитування надається під 5-9% річних, залежно від категорії кредиту та суб’єкта підприємництва. Право отримати гроші мають підприємства, які відповідають таким умовам:
- належать до категорії малого чи середнього бізнесу;
- мають не більше 250 працівників і річний дохід не вище 50 млн євро;
- не мають боргів по податках і зборах.
Щоби отримати гроші, слід відкрити рахунок в одному з 46 банків, які беруть участь у програмі, й подати заявку на кредит. Необхідно надати інформацію про бізнес, фінансові звіти і паспорт, а також визначити цілі кредитування.
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