Одеські аграрії отримали більше всього кредитів за програмою 5-7-9

Комбайн працює у полі. Фото: Департамент аграрної політики Одеської ОВА

Цього року Одеська область опинилася серед лідерів за кількістю позик за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9". Втім, обсяги грошей, отриманих аграріями регіону за різними програмами, менші, ніж в інших областях.

Про це повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

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Кому і скільки

За даними відомства, з початку року 645 аграрних підприємств Одещини отримали 2,9 млрд грн за програмою "5-7-9". Таким чином, область посіла третє місце по Україні, пропустивши вперед лише Київщину та Вінниччину.

В цілому цього року за різними програмами 939 сільськогосподарських підприємств Одещини отримали 4,7 млрд грн кредитів. Це менше, ніж в інших регіонах. Наприклад, у Черкаській області меншій кількості господарств (443) дісталося більше грошей (5,2 млн грн).

Як отримати кредит

За програмою "5-7-9" аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн. Кредитування надається під 5-9% річних, залежно від категорії кредиту та суб’єкта підприємництва. Право отримати гроші мають підприємства, які відповідають таким умовам:

належать до категорії малого чи середнього бізнесу;

мають не більше 250 працівників і річний дохід не вище 50 млн євро;

не мають боргів по податках і зборах.

Щоби отримати гроші, слід відкрити рахунок в одному з 46 банків, які беруть участь у програмі, й подати заявку на кредит. Необхідно надати інформацію про бізнес, фінансові звіти і паспорт, а також визначити цілі кредитування.

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