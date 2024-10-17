Одесские аграрии получили больше всего кредитов по программе 5-7-9

Комбайн работает в поле. Фото: Департамент аграрной политики Одесской ОВА

В этом году Одесская область оказалась среди лидеров по количеству ссуд по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9". Впрочем, объемы денег, полученных аграриями региона по разным программам, меньше, чем в других областях.

Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

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По данным ведомства, с начала года 645 аграрных предприятий Одесской области получили 2,9 млрд грн по программе "5-7-9". Таким образом область заняла третье место по Украине, пропустив вперед только Киевщину и Винницкую область.

В целом в этом году по разным программам 939 сельскохозяйственных предприятий Одесщины получили 4,7 млрд грн кредитов. Это меньше, чем в других регионах. К примеру, в Черкасской области меньшему количеству хозяйств (443) досталось больше денег (5,2 млн).

Как получить кредит

По программе "5-7-9" аграрии могут получить кредит в размере до 90 млн. грн. Кредитование предоставляется под 5-9% годовых, в зависимости от категории кредита и субъекта предпринимательства. Право получить деньги имеют предприятия, отвечающие следующим условиям:

относятся к категории малого или среднего бизнеса;

имеют не более 250 работников и годовой доход не выше 50 млн. евро;

не имеют долгов по налогам и сборам.

Чтобы получить деньги, следует открыть счет в одном из 46 участвующих в программе банков и подать заявку на кредит. Необходимо предоставить информацию о бизнесе, финансовых отчетах и паспорте, а также определить цели кредитования.

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