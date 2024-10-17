Одесские аграрии получили больше всего кредитов по программе 5-7-9

Одесчина в лидерах — почти 3 млрд грн получили аграрии по программе 5-7-9
В этом году Одесская область оказалась среди лидеров по количеству ссуд по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9". Впрочем, объемы денег, полученных аграриями региона по разным программам, меньше, чем в других областях.
Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.
Кому и сколько
По данным ведомства, с начала года 645 аграрных предприятий Одесской области получили 2,9 млрд грн по программе "5-7-9". Таким образом область заняла третье место по Украине, пропустив вперед только Киевщину и Винницкую область.
В целом в этом году по разным программам 939 сельскохозяйственных предприятий Одесщины получили 4,7 млрд грн кредитов. Это меньше, чем в других регионах. К примеру, в Черкасской области меньшему количеству хозяйств (443) досталось больше денег (5,2 млн).
Как получить кредит
По программе "5-7-9" аграрии могут получить кредит в размере до 90 млн. грн. Кредитование предоставляется под 5-9% годовых, в зависимости от категории кредита и субъекта предпринимательства. Право получить деньги имеют предприятия, отвечающие следующим условиям:
- относятся к категории малого или среднего бизнеса;
- имеют не более 250 работников и годовой доход не выше 50 млн. евро;
- не имеют долгов по налогам и сборам.
Чтобы получить деньги, следует открыть счет в одном из 46 участвующих в программе банков и подать заявку на кредит. Необходимо предоставить информацию о бизнесе, финансовых отчетах и паспорте, а также определить цели кредитования.
Раньше мы писали о том, сколько стоит тонна пшеницы в Украине.
Также в Украине изменили цены на землю.
Читайте Новини.LIVE!