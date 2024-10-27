Путін атакує продовольчу безпеку України

Влучання у цивільне судно у Чорному морі. Фото ілюстративне: mtu.gov.ua

Російські удари по портах Одещини спрямовані не лише на залякування українців, а й на глобальну продовольчу безпеку світу. Путін прагне витіснити Україну з ринку зерна, щоб поповнити російський бюджет.

Про це в етері телемарафону "Ми — Україна" заявив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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Загроза не лише для України

За його словами попри ефективне розмінування морських коридорів, Україна залишається під постійною загрозою ракетних ударів та авіаційних атак, які стратегічно здійснює Росія. Ці удари спрямовані не лише на українську територію, а й на інтереси союзників України, оскільки метою є глобальна продовольча безпека.

"Це удари не тільки по нашій території, але й по наших союзниках, по продовольчій безпеці світу. Путін намагається зменшити частку України на ринку зерна або взагалі витіснити нас", — наголосив він.

Росія продає крадене зерно

Братчук також зазначив, що керівництво агресора намагається послабити присутність України на міжнародному ринку зерна, це дозволить Росії контролювати цю нішу, заповнюючи її власним та краденим українським зерном. Таким чином, Путін планує використовувати прибутки для фінансування для поповнення військового бюджету і фінансування війни проти України.

"Росія готова заполонити цей ринок своїм зерном і краденим українським зерном. Все очевидно — це частина їхньої стратегії", — додав Сергій Братчук.

Нагадаємо, російські кораблі залишають Чорне та Азовське моря. Також вночі ворог запустив 80 ударних дронів з Орла, Курська та Приморсько-Ахтарська.