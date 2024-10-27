Російські військові кораблі покинули Чорне та Азовське моря

Кораблі на чергуванні. Фото ілюстративне: росЗМІ

Станом ранок, 27 жовтня, в Чорному та Азовському морях відсутні російські військові кораблі, вони заведені в пункти базування. Однак у Середземному морі зафіксовані ворожі судна з ракетами "Калібр".

Про це у суботу, 27 жовтня, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів на чергуванні

У Чорному морі — ракетоносії немає.

В Азовському морі — кораблі відсутні.

У Середземному морі перебувають два російські судна, оснащені крилатими ракетами "Калібр" із загальним залпом до 24 ракет.

Рух морем продовжується

За останню добу через Керченську протоку в інтересах Росії пройшли кілька комерційних суден: п'ять суден увійшли до Чорного моря, з яких чотири продовжили свій шлях до Босфору, та сім суден зайшли до Азовського моря, троє з яких прибули з протоки Босфор.

Водночас військові наголошують, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на суднах. Це становить загрозу для безпеки мореплавства, зокрема для комерційних та цивільних суден, що перебувають поблизу маршруту російських суден.

Нагадаємо, в Одесі сталася масштабна пожежа на складі. Також вночі ворог запустив 80 ударних дронів з Орла, Курська та Приморсько-Ахтарська.