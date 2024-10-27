Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Російські кораблі залишають Чорне та Азовське моря arrow

Російські кораблі залишають Чорне та Азовське моря

27 жовтня 2024 11:21
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Російські військові кораблі покинули Чорне та Азовське моря
Кораблі на чергуванні. Фото ілюстративне: росЗМІ
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Станом ранок, 27 жовтня, в Чорному та Азовському морях відсутні російські військові кораблі, вони заведені в пункти базування. Однак у Середземному морі зафіксовані ворожі судна з ракетами "Калібр".

Про це у суботу, 27 жовтня, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

Читайте також:
Російські кораблі залишають Чорне та Азовське моря - фото 1
Інформація щодо кількості ракетоносіїв у морях. Фото: ВМС ЗСУ

Скільки кораблів на чергуванні

  • У Чорному морі — ракетоносії немає.
  • В Азовському морі — кораблі відсутні.
  • У Середземному морі перебувають два російські судна, оснащені крилатими ракетами "Калібр" із загальним залпом до 24 ракет.

Рух морем продовжується

За останню добу через Керченську протоку в інтересах Росії пройшли кілька комерційних суден: п'ять суден увійшли до Чорного моря, з яких чотири продовжили свій шлях до Босфору, та сім суден зайшли до Азовського моря, троє з яких прибули з протоки Босфор.

Водночас військові наголошують, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на суднах. Це становить загрозу для безпеки мореплавства, зокрема для комерційних та цивільних суден, що перебувають поблизу маршруту російських суден.

Нагадаємо, в Одесі сталася масштабна пожежа на складі. Також вночі ворог запустив 80 ударних дронів з Орла, Курська та Приморсько-Ахтарська.

Одеса ракетоносій Одеська ОДА Одеська область Чорне море Новини Одеси

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:21 Російські кораблі залишають Чорне та Азовське моря

11:10 У Києві компанія завищила ціну за роботи для УЗ — рішення суду

Text

11:03 Вибори президента США — за кого достроково голосують американці

11:00 Тисяча від Зеленського — коли та куди нарахують гроші

10:56 Запасіться водою — в Одесі на два дні закриють бювет

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

10:49 Стало відомо, хто з керівників МСЕК має найбільші статки

10:16 Нічна масштабна пожежа в Одесі — фото

10:11 Поляк намагався вивезти з України старовинні монети

10:04 Нічна атака дронів — скільки цілей збила ППО

09:54 Український боксер Черкашин виграв чемпіонський титул

11:21 Російські кораблі залишають Чорне та Азовське моря

11:10 У Києві компанія завищила ціну за роботи для УЗ — рішення суду

11:00 Тисяча від Зеленського — коли та куди нарахують гроші

10:56 Запасіться водою — в Одесі на два дні закриють бювет

10:49 Стало відомо, хто з керівників МСЕК має найбільші статки

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

10:16 Нічна масштабна пожежа в Одесі — фото

10:11 Поляк намагався вивезти з України старовинні монети

10:04 Нічна атака дронів — скільки цілей збила ППО

09:54 Український боксер Черкашин виграв чемпіонський титул

09:51 У Харкові прокурор подав до суду через недоплату 124 грн

17:44 Космічно дорогі овочі — що в Одесі думають про ціну на картоплю

14:45 Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Новина з відео

06:27 Радять купувати генератори та паливо — до чого готуватися взимку

24 жовтня 2024

19:34 Безоплатна медицина для військових та їх сімей — проєкт в Одесі

Новина з відео

06:16 Повернення до ядерного статусу — чи може Україна створити свою зброю

23 жовтня 2024

21:13 Вибори в Молдові та їхні наслідки для України — що непокоїть одеситів

06:40 Ціни за 1 кг чормету наприкінці жовтня — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні продовжують рости ціни на соняшник — скільки коштують зернові у жовтні

22 жовтня 2024

18:22 Їсти смачно та корисно — реформа харчування у школах Одещини

06:40 В Україні зростають ціни на золото — ціна дорогоцінних металів у жовтні

Text

11:03 Вибори президента США — за кого достроково голосують американці

26 жовтня 2024
Text

20:40 Нардепка прокоментувала інтенсивність українського ОПК

Text

17:55 Дерев’янко назвала найголовнішу проблему бізнесу — це не війна

Text

13:23 Попенко назвав області, які під загрозою повного блекауту

25 жовтня 2024
Text

21:07 Нардеп назвав, через що в Україні підвищиться показник ВВП

Text

19:46 Експерт заявив про критичний брак фахівців-комунальників

Text

17:56 Сирський розкрив правду про бої на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Text

16:57 Нардеп різко висловився щодо реформи МСЕК

Text

13:59 Кремінь пояснив, які штрафи чекають на порушників мовного закону

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Text

13:20 Зеленський зробив різку заяву про ООН — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні