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Нічна масштабна пожежа в Одесі — фото

27 жовтня 2024 10:16
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Масштабна пожежа в Одесі знищила складську будівлю
Рятувальники борються з вогнем. Фото: ДСНС
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В Одесі сталася масштабна пожежа на складі. Рятувальники майже дев’ять годин боролись з вогнем, попередньо відомо, що постраждалих немає.

Про це у неділю, 27 жовтня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області

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Учора ввечері у місті спалахнула масштабна пожежа на території складської будівлі. Вогонь швидко поширився, охопивши всю споруду до прибуття рятувальників. Близько дев'яти годин знадобилося підрозділам ДСНС, щоб повністю ліквідувати займання, яке охопило площу 1500 квадратних метрів. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Нічна масштабна пожежа в Одесі — фото - фото 1
Пожежа на складі в Одесі. Фото: ДСНС
Нічна масштабна пожежа в Одесі — фото - фото 2
Рятувальник гасить вогонь в приміщені. Фото: ДСНС

Скільки рятувальників залучали

До гасіння пожежі залучили 10 одиниць техніки та 50 рятувальників ДСНС, а також одну одиницю техніки та чотирьох добровольців від Асоціації добровільних пожежних України. Наразі на місці події працює дослідно-випробувальна лабораторія ДСНС, щоб встановити причину займання. Попередньо відомо, що вогонь завдав значних матеріальних збитків, і найближчим часом будуть опубліковані результати розслідування.

Нічна масштабна пожежа в Одесі — фото - фото 3
Пожежа в Одесі. Фото: ДСНС

Нагадаємо, одеситка продала свою квартиру. Новий власник дозволив колишній господині певний час там пожити. Коли ж строк сплив, жінка образилася і влаштувала пожежу. Також на Сумщині ДСНС тричі ліквідовувала пожежі після ударів Росії.

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Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

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09:49 Не тільки очільник ОВА — Кіпер став головним футболістом Одещини

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