Одеситка продала квартиру, а потім спалила її

Одеситка спалила свою колишню квартиру — причина
Мешканка Хаджибейського району продала свою квартиру. Новий власник дозволив колишній господині певний час там пожити. Коли ж строк сплив, жінка образилася і влаштувала пожежу.
Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у п'ятницю, 25 жовтня.
Продала і спалила
За даними слідства, жінка отримала за продаж житла 1,5 млн грн. Але, з дозволу покупця, продовжувала жити у квартирі до заселення нових мешканців. Коли ж новий власник сказав їй, що час з'їжджати, вирішила йому помстится.
Виселившись, ввечері жінка повернулася, розбила вікно молотком, залізла до квартири й підпалила матрац на ліжку. Пожежа виявилася настільки сильною, що огонь пошкодив навіть несучі конструкції стін.
Покарання для палійки
Жінці повідомили про підозру одразу за двома статтями — про незаконне проникнення до житла і підпал. Їй загрожує до десяти років ув'язнення.
Правоохоронці з'ясували, що цього року затриману вже судили. Їй призначили 17 тис. грн штрафу за зберігання наркотиків.
Нагадаємо, двоє одеситів на замовлення куратора з інтернету підпалили підстанцію. Гроші їм так і не заплатили. Також у Запорізькій області загорівся притулок для тварин.
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