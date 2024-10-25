Одеситка продала квартиру, а потім спалила її

Поліцейська заповнює документи. Фото: поліція Одещини

Мешканка Хаджибейського району продала свою квартиру. Новий власник дозволив колишній господині певний час там пожити. Коли ж строк сплив, жінка образилася і влаштувала пожежу.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у п'ятницю, 25 жовтня.

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Продала і спалила

За даними слідства, жінка отримала за продаж житла 1,5 млн грн. Але, з дозволу покупця, продовжувала жити у квартирі до заселення нових мешканців. Коли ж новий власник сказав їй, що час з'їжджати, вирішила йому помстится.

Виселившись, ввечері жінка повернулася, розбила вікно молотком, залізла до квартири й підпалила матрац на ліжку. Пожежа виявилася настільки сильною, що огонь пошкодив навіть несучі конструкції стін.

Покарання для палійки

Жінці повідомили про підозру одразу за двома статтями — про незаконне проникнення до житла і підпал. Їй загрожує до десяти років ув'язнення.

Правоохоронці з'ясували, що цього року затриману вже судили. Їй призначили 17 тис. грн штрафу за зберігання наркотиків.

Нагадаємо, двоє одеситів на замовлення куратора з інтернету підпалили підстанцію. Гроші їм так і не заплатили. Також у Запорізькій області загорівся притулок для тварин.