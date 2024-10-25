В Одесі затримали паліїв підстанції — їх обманув куратор

Підпалена підстанція. Фото: поліція Одещини

Двоє одеситів отримали через інтернет замовлення на підпал електропідстанції у Хаджибейському районі. Завдання вони виконали, але гроші так і не отримали.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у п'ятницю 25 жовтня.

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Не виконав обіцянки

Оголошення про нелегальний заробіток 40-річний одесит знайшов в інтернеті. За підпал підстанції невідомий обіцяв заплатити 300 доларів. Чоловік залучив до "операції" свого друга. Вони облили трансформаторну будку займистою речовиною й підпалили. Свій вчинок зняли на відео і відправили куратору. Втім, замовник їм так і не заплатив.

Що загрожує паліям

Диверсантів затримали "по гарячих слідах". У них вилучили залишки рідини, запальнички й телефони з відеозаписом. Якщо суд визнає їх винними, одеситам загрожує до десяти років ув'язнення.

Нагадаємо, в Одесі затримали трьох киян, які за замовленням підпалили квартиру. Також у місті судитимуть групу, яка влаштовувала диверсії на залізниці.