Троє киян підпалили квартиру в Одесі

Поліцейські ведуть затриманого. Фото: поліція Одещини

Троє молодих жителів столиці приїхали до Одеси, щоби на замовлення підпалювати квартири. Тепер вони можуть потрапити за ґрати на десять років.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у середу, 23 жовтня.

Читайте також:

Легкі гроші

За даними слідства, киянин отримав через месенджер замовлення на підпал квартири на проспекті Небесної сотні в Одесі. За це йому обіцяли заплатити 200 тис. грн. Молодик залучив до справи двох знайомих. Разом вони приїхали до Одеси й зняли номер у готелі.

Підпалена квартира в Одесі. Фото: поліція Одещини

У ніч злочину організатор залишився у номері й керував операцією телефоном. Його поплічники пробралися до під'їзду багатоповерхівки, піднялися на другий поверх, поклали біля дверей квартири автомобільну шину й підпалили. Вогонь помітила 63-річна власниця житла та її сусіди. Вони викликали рятувальників. Ті загасили полум'я, але воно встигло пошкодити вхідні двері та лічильники.

Поліцейські ведуть затриманого. Фото: поліція Одещини

Що буде з паліями

Свої дії злочинці зняли на відео, а наступного ранку повернулися до столиці. Звіт вони скинули замовнику. Вже того ж дня їх затримали київські поліцейські. Зараз один з них перебуває під вартою, другий під домашнім арештом, а третій сплатив 242,2 тис. грн застави й вийшов на волю. За умисний підпал їм загрожує до 10 років ув'язнення.

Нагадаємо, в Одесі судитимуть диверсантів, які палили військові автівки та залізничне обладнання. Також на Одещині пацієнт підпалив лікарню, бо образився на уколи.