Трое киевлян подожгли квартиру в Одессе

Полицейские ведут задержанного. Фото: полиция Одесчины

Трое молодых жителей столицы приехали в Одессу, чтобы по заказу поджигать квартиры. Теперь они могут попасть за решетку на десять лет.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области в среду, 23 октября.

Читайте также:

Легкие деньги

По данным следствия, киевлянин получил из-за мессенджера заказа на поджог квартиры на проспекте Небесной сотни в Одессе. За это ему обещали заплатить 200 тысяч гривен. Молодой человек привлек к делу двух знакомых. Вместе они приехали в Одессу и сняли номер в отеле.

Подожженная квартира в Одессе. Фото: полиция Одесщины

В ночь преступления организатор остался в номере и управлял операцией по телефону. Его приспешники пробрались к подъезду многоэтажки, поднялись на второй этаж, положили у двери квартиры автомобильную шину и подожгли. Огонь заметила 63-летняя владелица жилья и его соседи. Они вызвали спасателей. Те погасили пламя, но оно успело повредить входную дверь и счетчики.

Полицейские ведут задержанного. Фото: полиция Одесщины

Что будет с поджигателями

Свои действия преступники сняли на видео, а на следующее утро вернулись в столицу. Отчет они отправили заказчику. В тот же день их задержали киевские полицейские. Сейчас один из них находится под стражей, второй под домашним арестом, а третий уплатил 242,2 тыс. грн залога и вышел на свободу. За преднамеренный поджог им грозит до 10 лет заключения.

Напомним, в Одессе будут судить диверсантов, которые жгли военные автомобили и железнодорожное оборудование. Также в Одесской области пациент поджег больницу, потому что обиделся на уколы.