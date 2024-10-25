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Подожгли подстанцию на заказ — сколько обещали одесситам

25 октября 2024 11:51
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе задержали поджигателей подстанции — их обманул куратор
Подожженная подстанция. Фото: полиция Одесчины
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Двое одесситов получили через интернет заказ на поджог электроподстанции в Хаджибейском районе. Задание они выполнили, но деньги так и не получили.

Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции в Одесской области в пятницу 25 октября.

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Объявление о нелегальном заработке 40-летний одессит нашел в интернете. За поджог подстанции неизвестный обещал заплатить 300 долларов. Муж привлек к "операции" своего друга. Они облили трансформаторную будку воспламеняющимся веществом и подожгли. Свой поступок сняли на видео и отправили куратору. Впрочем, заказчик так и не заплатил.

Что угрожает поджигателям

Диверсантов задержали "по горячим следам". У них изъяли остатки жидкости, зажигалки и телефоны с видеозаписью. Если суд сочтет их виновными, одесситам грозит до десяти лет заключения.

Напомним, в Одессе задержаны трое киевлян, которые по заказу подожгли квартиру. Также в городе будут судить группу, которая устраивала диверсии на железной дороге.

полиция поджог Одесса электроэнергия Новости Одессы

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