В Одессе задержали поджигателей подстанции — их обманул куратор

Подожженная подстанция. Фото: полиция Одесчины

Двое одесситов получили через интернет заказ на поджог электроподстанции в Хаджибейском районе. Задание они выполнили, но деньги так и не получили.

Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции в Одесской области в пятницу 25 октября.

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Не выполнил обещания

Объявление о нелегальном заработке 40-летний одессит нашел в интернете. За поджог подстанции неизвестный обещал заплатить 300 долларов. Муж привлек к "операции" своего друга. Они облили трансформаторную будку воспламеняющимся веществом и подожгли. Свой поступок сняли на видео и отправили куратору. Впрочем, заказчик так и не заплатил.

Что угрожает поджигателям

Диверсантов задержали "по горячим следам". У них изъяли остатки жидкости, зажигалки и телефоны с видеозаписью. Если суд сочтет их виновными, одесситам грозит до десяти лет заключения.

Напомним, в Одессе задержаны трое киевлян, которые по заказу подожгли квартиру. Также в городе будут судить группу, которая устраивала диверсии на железной дороге.