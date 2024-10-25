Одесситка продала квартиру, а потом сожгла ее

Полицейский заполняет документы. Фото: полиция Одесчины

Жительница Хаджибейского района продала свою квартиру. Новый владелец позволил бывшей хозяйке определенное время там пожить. Когда же срок истек, женщина обиделась и устроила пожар.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области в пятницу, 25 октября.

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Продала и сожгла

По данным следствия, женщина получила за продажу жилья 1,5 млн грн. Но с разрешения покупателя продолжала жить в квартире до заселения новых жителей. Когда же новый владелец сказал ей, что пора съезжать, решила ему отомстить.

Выселившись, вечером женщина вернулась, разбила окно молотком, залезла в квартиру и подожгла матрас на кровати. Пожар оказался настолько сильным, что огонь повредил даже несущие конструкции стен.

Наказание для поджигателя

Женщине сообщили о подозрении сразу по двум статьям — о незаконном проникновении в жилье и поджог. Ей грозит до десяти лет заключения.

Правоохранители выяснили, что в этом году задержанную уже судили. Ей назначили 17 тыс. грн штрафа за хранение наркотиков.

Напомним, двое одесситов по заказу куратора из интернета подожгли подстанцию. Деньги им так и не заплатили. Также в Запорожской области загорелся приют для животных.