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Ночной масштабный пожар в Одессе — фото

27 октября 2024 10:16
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Масштабный пожар в Одессе уничтожил складское здание
Спасатели сражаются с огнем. Фото: ГСЧС
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одессе произошел масштабный пожар на складе. Спасатели почти девять часов сражались с огнем, предварительно известно, что пострадавших нет.

Об этом в воскресенье, 27 октября, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

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Вчера вечером в городе загорелся масштабный пожар на территории складского здания. Огонь быстро распространился, охватив все здание до прибытия спасателей. Около девяти часов понадобилось подразделениям ГСЧС, чтобы полностью ликвидировать возгорание, охватившее площадь 1 500 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших.

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Пожар на складе в Одессе. Фото: ГСЧС
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Спасатель тушит огонь в помещении. Фото: ГСЧС

Сколько спасателей привлекали

К тушению пожара были привлечены 10 единиц техники и 50 спасателей ГСЧС, а также одна единица техники и четыре добровольца от Ассоциации добровольных пожарных Украины. Сейчас на месте происшествия работает опытно-испытательная лаборатория ГСЧС, чтобы установить причину возгорания. Предварительно известно, что огонь нанес значительный материальный ущерб, и в ближайшее время будут опубликованы результаты расследования.

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Пожар в Одессе. Фото: ГСЧС

Напомним, одесситка продала свою квартиру. Новый владелец позволил бывшей хозяйке определенное время там пожить. Когда же срок истек, женщина обиделась и устроила пожар. Также в Сумской области ГСЧС трижды ликвидировала пожары после ударов России.

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