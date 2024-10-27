Масштабный пожар в Одессе уничтожил складское здание

Ночной масштабный пожар в Одессе — фото
В Одессе произошел масштабный пожар на складе. Спасатели почти девять часов сражались с огнем, предварительно известно, что пострадавших нет.
Об этом в воскресенье, 27 октября, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.
Пожар в Одессе: что известно
Вчера вечером в городе загорелся масштабный пожар на территории складского здания. Огонь быстро распространился, охватив все здание до прибытия спасателей. Около девяти часов понадобилось подразделениям ГСЧС, чтобы полностью ликвидировать возгорание, охватившее площадь 1 500 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших.
Сколько спасателей привлекали
К тушению пожара были привлечены 10 единиц техники и 50 спасателей ГСЧС, а также одна единица техники и четыре добровольца от Ассоциации добровольных пожарных Украины. Сейчас на месте происшествия работает опытно-испытательная лаборатория ГСЧС, чтобы установить причину возгорания. Предварительно известно, что огонь нанес значительный материальный ущерб, и в ближайшее время будут опубликованы результаты расследования.
Напомним, одесситка продала свою квартиру. Новый владелец позволил бывшей хозяйке определенное время там пожить. Когда же срок истек, женщина обиделась и устроила пожар. Также в Сумской области ГСЧС трижды ликвидировала пожары после ударов России.
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